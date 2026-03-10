Paro de profesores en Bogotá: ¿hay clases este jueves 12 de marzo en colegios públicos?

La comunidad educativa en Bogotá se prepara para una jornada que ha generado preguntas entre padres de familia, estudiantes y docentes. El próximo 12 de marzo está convocado un paro de 24 horas por parte del sindicato de profesores del Distrito, una movilización que busca expresar inconformidad frente a algunas decisiones recientes en el sector educativo de la ciudad.

En medio de este escenario, la Secretaría de Educación de Bogotá envió un mensaje dirigido a estudiantes, familias y docentes para explicar cómo se desarrollará la jornada académica en los colegios públicos de la capital.



La información fue entregada por la recién posesionada secretaria de Educación, Julia Rubiano, quien habló sobre las medidas que se tienen previstas para esa fecha en las instituciones educativas oficiales.

¿Hay o no clases este 12 de marzo?

Según lo comunicado por la entidad, la programación académica del jueves 12 de marzo está contemplada dentro del calendario escolar del Distrito.

De acuerdo con Rubiano, el sistema educativo público de la ciudad tiene programadas actividades académicas en los 412 colegios oficiales de Bogotá, instituciones que atienden a miles de estudiantes en diferentes localidades de la capital.

La funcionaria explicó que habrá clases con normalidad y que la Secretaría busca garantizar el cumplimiento del calendario escolar y la continuidad de los procesos educativos que se desarrollan a lo largo del año.

También señaló que se tomarán medidas frente a la jornada laboral de los docentes que decidan participar en la movilización convocada por el sindicato.

Dentro de las disposiciones anunciadas por la Secretaría, se indicó que los docentes que se ausenten de su jornada laboral durante ese día deberán reponer el tiempo académico en una fecha posterior. La reposición de las horas de clase se realizaría el sábado 14 de marzo, de acuerdo con lo planteado por la entidad distrital.

Paro de profesores en Bogotá /Foto: IA

La secretaria de Educación explicó que esta medida busca mantener el cumplimiento del tiempo escolar destinado para los estudiantes.

Además, indicó que en caso de que no se realice la reposición del tiempo académico se podrían aplicar medidas administrativas, de acuerdo con las normas que regulan el funcionamiento del sistema educativo.

¿Por qué hay paro de profesores?

El paro fue convocado por la Asociación Distrital de Educadores (ADE), el sindicato que agrupa a un amplio número de docentes del sistema público en Bogotá.

La organización anunció desde días anteriores la realización de una jornada de protesta de 24 horas, con el objetivo de manifestar su posición frente a algunas decisiones que, según han señalado, afectan el funcionamiento del sector educativo.

Entre los argumentos expuestos por el sindicato se menciona la preocupación por el aumento de procesos administrativos y reportes que deben realizar los docentes dentro de sus instituciones. También han expresado inquietudes relacionadas con la carga laboral y con algunos cambios que, según indican, han generado tensiones dentro de las comunidades educativas.