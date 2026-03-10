¿Quién será el vicepresidente de Paloma Valencia? Los 4 nombres que suenan con fuerza

La carrera por la Presidencia de Colombia 2026 entra en su fase definitiva tras los resultados de las consultas del 8 de marzo. Con el cronograma de la Registraduría marcando este viernes como fecha límite, la pregunta que domina las tendencias de búsqueda es: ¿Quién será el vicepresidente de Paloma Valencia?

Tras confirmarse que José Manuel Restrepo acompañará a Abelardo De La Espriella, la ganadora de la Gran Consulta por Colombia busca una fórmula que equilibre su discurso firme con una visión técnica o regional.

Puedes leer: La línea roja de Oviedo para una fórmula con Paloma Valencia; puso condición



¿Quién será el vicepresidente de Paloma Valencia? Los nombres sobre la mesa

Tras ganar la consulta del 8 de marzo, Paloma Valencia tiene hasta este viernes para definir quién la acompañará en la tarjeta electoral. Con la frase “Yo soy uribista y me voy a morir uribista”, la candidata dejó claro su ADN, pero también abrió la puerta a alianzas con quienes piensan diferente.



Juan Daniel Oviedo: El fenómeno de los votos técnicos

Es el nombre que más "clics" genera. Tras obtener más de un millón de votos el pasado domingo, Oviedo es visto como el aliado ideal para conquistar el centro y las capitales. Su perfil independiente y técnico complementaría la firmeza política de Valencia, creando una dupla que podría definir la elección en primera vuelta.

¿Quién será el vicepresidente de Paloma Valencia? /Foto: redes sociales Paloma Valencia

La apuesta por el centro: Juan Manuel Galán y David Luna

Para ganar en primera vuelta, Valencia necesita votos más allá del Centro Democrático.



Juan Manuel Galán: El líder del Nuevo Liberalismo es la opción para atraer a los independientes. Su llegada enviaría un mensaje de apertura y reconciliación entre tradiciones políticas que históricamente han estado en orillas distintas.

El líder del Nuevo Liberalismo es la opción para atraer a los independientes. Su llegada enviaría un mensaje de apertura y reconciliación entre tradiciones políticas que históricamente han estado en orillas distintas. David Luna: El senador es una de las voces más sólidas de la oposición. Su experiencia administrativa y legislativa le da a la fórmula un peso político necesario para enfrentar debates técnicos y territoriales.

Puedes leer: Candidatos presidenciales 2026: lista completa y fórmulas vicepresidenciales confirmadas



Confianza económica con Mauricio Cárdenas

En un clima de incertidumbre financiera, el nombre del exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, surge como el "ancla" de estabilidad. Su perfil es un mensaje directo al sector empresarial y a los mercados internacionales: una garantía de manejo macroeconómico responsable bajo un eventual gobierno de Valencia.

Publicidad

¿Quién será el vicepresidente de Paloma Valencia?

¿El regreso de Álvaro Uribe? El debate jurídico y político

Aunque ella lo considera su mentor y guía, la inclusión del expresidente Álvaro Uribe como vicepresidente es más un deseo de la base radical que una realidad jurídica.



El obstáculo: La Constitución prohíbe la reelección presidencial. Dado que el vicepresidente debe estar habilitado para reemplazar al presidente, la figura de Uribe genera un vacío legal que podría ser impugnado de inmediato. Sin embargo, su nombre sigue presente en las discusiones internas como el símbolo máximo de la "mano firme".

En ese sentido, Paloma Valencia se debate entre blindar su identidad uribista o arriesgarse por una coalición amplia que le asegure la Casa de Nariño. Con Restrepo ya fuera del tablero por unirse a De La Espriella, el anuncio que se haga antes de este viernes definirá si la derecha va por un camino de unidad nacional o de confrontación directa.

