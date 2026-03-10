Poncho Zuleta se quiebra al hablar de su familiar que perdió la vida con solo 15 años

El mundo del folclor vallenato se encuentra sumido en un profundo luto tras la inesperada partida de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, una joven de tan solo 15 años. Noticia que se dio a conocer el pasado lunes 9 de marzo, ante esto se conoció que el juglar Poncho Zuleta, quien expresó su dolor ante la pérdida de quien era sobrina del actual Rey Vallenato, Iván Zuleta

A través de sus redes sociales, Poncho compartió una fotografía en blanco y negro de Daniela, acompañada de un mensaje cargado de sentimiento. "Hoy mi corazón y el de toda la familia Zuleta están llenos de tristeza por tu partida", manifestó el cantante, dejando ver la profunda afectación que este suceso ha causado en la dinastía.

Puedes leer: Amiga de Yeison Jiménez y la dolorosa cita que tuvo con él a dos meses de su partida



Poncho Zuleta describió a la joven como un ser "lleno de luz, cariño y sueños", subrayando que su presencia tenía la capacidad de alegrar la vida de quienes la rodeaban. De igual forma, el artista también aprovechó para enviarle un mensaje de fortaleza a los padres de la menor, Fabián y Katherine, a su hermana y a su sobrino Iván Zuleta.



¿Cómo perdió la vida la familiar de Poncho Zuleta?

Según la información, Daniela fue encontrada inconsciente dentro de su vivienda por sus familiares, quienes la trasladaron de urgencia a la Clínica Erasmo en Valledupar. A pesar de que el personal médico realizó maniobras de reanimación, se confirmó que la adolescente llegó al centro asistencial sin signos vitales.

Puedes leer: VIDEO: Ana del Castillo desata comentarios tras lanzar papas en pleno concierto

Publicidad

El velorio se llevó a cabo en la funeraria Ecce Homo, donde se vivieron escenas de profundo dolor. Al lugar asistieron destacadas figuras del género vallenato como el propio Poncho Zuleta, Churo Díaz y el abuelo de la joven, el acordeonero Fabio Zuleta.

Publicidad

Sin embargo, la imagen que más sorprendió a todos fue que Iván Zuleta, tío de la menor y recientemente coronado Rey Vallenato 2025, se mostró visiblemente conmocionado durante las honras fúnebres.

Recordemos que Daniela Zuleta Gnecco pertenecía a dos familias de gran reconocimiento en el departamento del Cesar, además de su vínculo con la dinastía musical de los Zuleta, era pariente de la dirigente política Cielo Gnecco Cerchar.

Finalmente, su partida no solo ha afectado al ámbito artístico, sino también a su comunidad educativa; el colegio Gimnasio del Norte, donde cursaba sus estudios, emitió un comunicado expresando que esta será recordada.