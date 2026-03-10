Publicidad

Yeferson Cossio confiesa que aunque dejó las drogas sigue con 'honguitos'

Yeferson Cossio confiesa que aunque dejó las drogas sigue con 'honguitos'

Durante una entrevista en El Klub de La Kalle, el creador de contenido habló sin filtros sobre su pasado con las sustancias y el cambio que asegura haber hecho en los últimos meses.

Yeferson Cossio habla para El klub de La Kalle del consumo de sustancias
Yeferson Cossio, creador de contenido
Foto: La Kalle
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 10 de mar, 2026

Durante una entrevista en El Klub de La Kalle, el creador de contenido Yeferson Cossio habló con franqueza sobre distintos aspectos de su vida personal, incluyendo su relación con las sustancias y la manera en que ha manejado ese tema públicamente.

La conversación surgió en medio de un diálogo sobre las cualidades que debería tener un líder político, momento en el que el influenciador lanzó una reflexión que llamó la atención de los locutores.Cossio señaló que, en su opinión, una persona que aspire a dirigir o representar a otros no debería estar involucrada en el consumo.

Puedes leer: Cossio arremete contra políticos maltratadores de animales; ¿indirecta a De La Espriella?

Yeferson Cossio habla del consumo de sustancias

En ese contexto también reconoció su propio pasado, diciendo con naturalidad: “yo que era el redrogo yo se los digo parce”. Con esa frase dejó claro que hablaba desde su propia experiencia y no desde una postura moralista.

Más adelante, el tema volvió a aparecer en medio de las bromas habituales del programa. Los locutores notaron que Cossio tenía la nariz congestionada y comenzaron a hacer comentarios en tono de broma insinuando que podría estar consumiendo alguna sustancia.

Sin embargo, el creador de contenido aclaró que se trata de un problema físico relacionado con sus válvulas respiratorias y no con consumo reciente.Fue entonces cuando uno de los presentadores le preguntó directamente cuánto tiempo llevaba sin consumir.

Cossio respondió de forma clara: “yo ya voy para el año limpio sí”. Ante la insistencia sobre las fechas, explicó que la última vez fue meses atrás y añadió: “no desde julio la última vez cuándo fue... Ah pero bueno si un honguito de cuándo en cuando no lo considero así sino que es que para yo me muevo en el mundo de las fiestas”.

En ese punto explicó que su vida social muchas veces se desarrolla en ambientes festivos, aunque aseguró que su motivación principal no es el consumo sino el ambiente. Según dijo, disfruta de ver a las personas felices y compartir con amigos en ese tipo de espacios.

Puedes leer: ¿Yeferson Cossio será vicepresidente de Felipe Córdoba? los animales son prioridad

El influenciador también aseguró que siempre trata ser transparente con este tema y que nunca intenta ocultarlo ante su audiencia. “a mí nadie me pilló usted no ha visto un video por ahí mío drogándome nunca a mí simplemente me preguntaron '¿Usted se droga?' Sí sí y no ha sido un tabú”, comentó durante la entrevista.

Finalmente, Cossio explicó que su manera actual de divertirse es diferente a la que muchos imaginan. Aseguró que, aunque le gustan las fiestas, no necesariamente están ligadas al alcohol o las sustancias.

Según contó, finca con un grupo pequeño de amigos cercanos, a quienes describió como “los mismos 10 pendejos de siempre”, para compartir, ver el amanecer y disfrutar del momento sin los ambientes tensos que, según él, suelen encontrarse en las discotecas.

Mira también: Yeferson Cossio arremete contra Abelardo de La Espriella: “Me da vergüenza”

