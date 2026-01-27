Publicidad

Farándula  / "No me sentía incluida": Carolina Gómez frena su matrimonio con Yeferson Cossio

"No me sentía incluida": Carolina Gómez frena su matrimonio con Yeferson Cossio

La creadora de contenido explicó las razones que la llevaron a frenar los planes de matrimonio, los cambios que influyeron en esa decisión y qué espera que ocurra antes de retomarlos.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez le ponen pausa a su matrimonio
Yeferson Cossio y Carolina Gómez
Foto: Instagram de Carolina Gómez
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

La novia del creador de contenido Yeferson Cossio, Carolina Gómez, contó por qué los planes de boda no se hicieron en la fecha que habían anunciado y decidió ponerlos en pausa, dejando el matrimonio “en veremos” mientras reorganizan todo bajo sus propias condiciones.

En una transmisión en vivo con sus seguidores, Carolina habló con sinceridad sobre lo que pasó con los preparativos que habían empezado para la ceremonia que, en un principio, estaba prevista para enero de 2026. Según ella, aunque todo parecía avanzar, no se sintió parte del proceso y eso influyó en su decisión.

Puedes leer: Novia de Yeferson Cossio tuvo dolorosa pérdida: “Tuve que decirle adiós”

Razones detrás de la pausa del matrimonio de Yeferson Cossio Y Carolina Gómez

La creadora de contenido dijo que su idea de una boda siempre estuvo ligada a vivir cada detalle de cerca, como elegir el vestido, la decoración y todos los elementos con su mamá, porque eso es lo que ella imaginó para ese día especial.

Sin embargo, gran parte de la organización quedó en manos de otras personas y eso hizo que ella se distanciara de lo que debería ser una experiencia personal e importante.

Aunque no dieron una nueva fecha, mencionó que la idea sigue viva y que quieren hacer una celebración más personal y significativa, posiblemente más simbólica y no necesariamente por la iglesia.

Publicidad

Puedes leer: Yeferson Cossio habla por primera vez sobre sus problemas cardíacos: “¿De qué sirve?”

La pareja se comprometió el 14 de febrero de 2025, cuando Yeferson le pidió matrimonio a Carolina en una sala de cine privada, un momento que él compartió con sus seguidores en redes sociales acompañado de fotografías y recuerdos emotivos.

Desde ese anuncio, muchos seguidores se emocionaron con la idea de la boda y esperaban ver la celebración en enero de 2026, en Curazao, un destino que había sido mencionado como posible escenario del evento.

Mira también: Yeferson Cossio y la vez que expuso intimidad de su pareja en vivo; pide perdón

