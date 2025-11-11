Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Yeferson Cossio revela que su alianza con Camilo Cifuentes es para una fundación de animales

Yeferson Cossio revela que su alianza con Camilo Cifuentes es para una fundación de animales

En su paso por El Klub de La Kalle, Yeferson Cossio reveló la alianza que tiene con Camilo Cifuentes para ayudar a los animales.

Yeferson Cossio revela su alianza con Camilo Cifuentes
Yeferson Cossio revela que su alianza con Camilo Cifuentes es para una fundación de animales, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

Yeferson Cossio compartió en los micrófonos de El Klub de La Kalle su alianza con el creador de contenido Camilo Cifuentes, con el fin de reconstruir una fundación de perritos que se encuentra en un estado "paila paila", según comentó el creador de contenido en la entrevista.

Inicialmente, Yeferson Cossio comentó que si estaba molesto por un tema relacionado a Camilo Cifuentes, al punto que explicó que tuvo que hacer un video en redes sociales y todo. Describió que es admirador del influencer y recalcó que en un inició el contenido que realizaba era muy parecido.

Puedes leer: Yeferson Cossio confiesa que no puede ser papá de forma natural; necesita ayuda médica

Sin embargo, recalcó que uno nunca iba a tener feliz a la gente. “Yo ayude mucho a los perros”, pero comentó que la gente lo criticó por no ayudar a los gatos; una vez comenzó a ayudar a estos animales nuevamente las personas en redes sociales le comentó que debería ayudar niños mejor.

“Yo vivó visitando a los niños con cáncer”, explicó Cossio, pero después los cibernautas le recalcaron que no ayuda a los ancianos y terminó haciendo un geriartrico. Pese a esto, las personas le decían que todo lo hacía por la fama y no buscaba ayudar. A lo que Yeferson decidió dejar de subir dichos videos.

Tras años de recibir estos comentarios por sus obras sociales, el influencer tomó la decisión al mencionar que: "Que se maten todos ya yo a hacer lo que se me dé la gana". Sin embargo, pese a esta decisión, decidió reunirse con Camilo Cifuentes con el fin de poder hacer cosas grandes, al punto que decidieron reconstruir una fundación de perritos que estaba en malas condiciones.

¿Por qué Yeferson Cossio desea hacer esta alianza con Camilo Cifuentes?

La motivación de Yeferson Cossio es clara, quiere que los influencers de Colombia empiecen a "ayudar a retribuir". Aunque reconoce que el contenido de entretenimiento es lo que genera dinero, busca que los colegas de la industria utilicen sus plataformas para el bien social.

Puedes leer: Yeferson Cossio muestra su gran corazón con enorme donación para perritos en Amazonas

Esta alianza, sin embargo, generó críticas en Yeferson Cossio, ya que llegaron a decir que él estaba "apagado" y buscaba "pegarse a la fama" de Camilo. A lo que este refutó tajantemente estas acusaciones, recordando que tiene "los números" más grandes de Colombia, con 700 millones de vistas en Facebook el último mes.

Tanto es así que Yeferson Cossio detalló varias de sus acciones que tuvo en la entrevista, todas financiadas de su propio bolsillo:

• Instaló electricidad (paneles solares) a todo un barrio en La Guajira, una obra que costó 270 millones de pesos.

• Puso agua en un colegio en una zona rural de Antioquia y donó dos salas de informática. aunque una fue robada y la volvió a donar.

• Ha donado 10,250 esterilizaciones.

• Reconstruyó un geriátrico con su hermana.

• Dona regalos a niños con cáncer en Navidad, vistiéndose de Santa Claus.

Mira la entrevista completa: Yeferson Cossio y la broma que de verdad pasó el límite con su hermana; la embarró

