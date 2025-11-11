El político que Yeferson Cossio apoya para que sea Presidente de Colombia

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido más reconocidos de Colombia, con millones de seguidores en redes sociales. Su nombre suele asociarse a lujos, tatuajes y causas sociales.

El paisa, creador de contenido de diferentes temas, entre estos, donaciones a familias vulnerables y a refugios de animales, volvió a dar de qué hablar, esta vez por su postura frente a la política nacional.

En entrevista exclusiva con El Klub de La Kalle, Cossio reveló que es contactado por diferentes movimientos políticos que buscan apoyo por ser una persona tan reconocida.



Sin embargo, su respuesta fue clara: “Pero hay uno que ni siquiera es un partido, es una persona que de hecho sí voy a apoyar porque no tiene ningún tipo de escándalos, no tiene nada", refiriéndose al precandidato presidencial Felipe Córdoba.

Yeferson Cossio habla sobre precandidato presidencial Foto: La Kalle y @Fepile Córdoba

Además, Cossio dijo, que la principal razón por la que quiere apoyarlo es porque si se logra el objetivo, Felipe Córdoba va a meter mano directamente en un buen proyecto, al parecer de animales; puesto que también mencionó que le propuso, hospitales gratuitos para animales, a lo que Córdoba dijo que no era posible porque las veterinarias quedarían en quiebra.

No obstante, aunque no dijo cuál será el proyecto exactamente, deja entre líneas que va por el camino de los caninos.

¿Yeferson Cossio quiere lanzarse a la política?

Durante la charla, el creador de contenido explicó que su respaldo no está motivado por intereses personales ni económicos, sino por la posibilidad de realizar proyectos que beneficien a los animales y comunidades vulnerables, debido a que son temas que para él son esenciales por su amor a causas sociales.

“Los escándalos que tiene el hombre es por no ser corrupto, por lo que no veo problema y sobre todo si es para poder ayudar a los animales y eso”, expresó Cossio con su tono directo y sin filtros.

El influencer también compartió que la alianza con Córdoba ya está generando acciones concretas. “De hecho, en la tarde vamos a ir a una fundación a donar una tonelada de comida”, comentó emocionado, destacando que sus causas sociales no se detienen.

Aunque varios sectores le sugirieron lanzarse a un cargo público, Yeferson Cossio descartó por completo esa posibilidad. Explicó que no se lanzaría a la política porque las cosas que se van a hacer se deben hacer bien.

El paisa dejó claro que su propósito es seguir ayudando desde donde puede generar impacto real, sin necesidad de ocupar un puesto político.

