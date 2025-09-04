Yeferson Cossio recibe a su segundo sobrino desde Singapur tras sufrir alergia grave

La familia Cossio vive un momento lleno de alegría tras el nacimiento del segundo hijo de Cintia Cossio, quien dio a luz el pasado 1 de septiembre. La noticia fue compartida públicamente por la propia creadora de contenido dos días después a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó una emotiva galería de fotos que capturaron la ternura del momento.

El anuncio no tardó en generar una avalancha de reacciones, tanto de seguidores como de familiares. Entre ellos, su hermano Yeferson Cossio, también figura destacada en redes sociales, fue uno de los primeros en manifestar su felicidad.

“¡Bienvenido a la familia! Ya nació mi sobrinito ”, escribió junto a imágenes en las que se le ve cargando al bebé, acompañado de su hermana y su sobrino mayor, Thiago. La última foto en la publicación correspondía a un recuerdo especial: el día en que nació Thiago, quien en su momento causó ternura por su inusual tamaño al nacer.



Los mensajes en la publicación no se hicieron esperar y muchos seguidores aprovecharon para expresar su cariño con frases que reflejan tanto humor como admiración: “Otro niño bendecido llega a este mundo”, “Es igualito a su hermano mayor”, “¿Cómo hacen para salir tan lindas después del parto? Yo parezco un desastre”, o “Si no tienes hijos, que por lo menos la vida te regale sobrinos”, fueron algunos de los comentarios destacados.

Este momento tan especial para la familia coincidió con un episodio complicado que vivió Yeferson Cossio durante un viaje fuera del país. El influencer había informado días antes que se encontraba en Singapur, pero que su experiencia en ese país asiático no empezó de la mejor manera.

A través de sus historias en Instagram, relató que sufrió una fuerte reacción alérgica tras consumir un platillo local llamado Siew Mai, el cual contenía camarón mezclado con cerdo.

Al ser alérgico a los mariscos, Yeferson terminó con la garganta inflamada y malestar estomacal, lo que le provocó vómitos y dificultad para respirar. “Estoy vomitando hasta lo que no tengo… Pensé que era solo cerdo”, comentó visiblemente afectado.

Afortunadamente, poco después compartió con sus seguidores que ya se encontraba mucho mejor. Incluso, mostró parte de su rutina de ejercicios en el gimnasio, donde también aprovechó para hablar sobre algunas leyes singapurenses que, a su juicio, resultan sorprendentes por lo estrictas que son en comparación con las normas en Colombia.

Así, mientras Cintia celebra una nueva vida y el fortalecimiento de los lazos familiares, Yeferson, desde el otro lado del mundo, enfrenta nuevas experiencias y reflexiones que, sin duda, terminarán por alimentar su contenido y conectar aún más con su audiencia. La familia Cossio, sin duda, continúa siendo protagonista tanto en la vida digital como en la personal.

