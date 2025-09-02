VIDEO: Yeferson Cossio se derrumba al volver a la casa de su padre fallecido

En las últimas horas, Yeferson Cossio conmovió profundamente a sus seguidores al compartir un video cargado de emociones en el que muestra su regreso a la casa donde vivió su padre, quien lamentablemente ya falleció.

En la grabación se aprecia cómo llega acompañado de su pareja, Carolina Gómez, para enfrentar un recuerdo que le ha costado asimilar.

Al descender las escaleras de la vivienda, lo único que logra pronunciar es “mi papá”. En ese instante, la tristeza lo invade por completo; se inclina hacia el suelo y rompe en llanto al traer a la memoria todos los momentos que compartió con su progenitor.



Su novia intenta reconfortarlo, pues la escena refleja lo afectado que está por volver a ese lugar tan significativo en su vida. Más adelante, Cossio confiesa que durante mucho tiempo evitó regresar a esa casa porque no tenía la fortaleza emocional para enfrentarse a la realidad.

Tras varios minutos, decide salir al patio, sentarse y respirar profundo mientras sigue llorando, dejando ver lo difícil que resulta para él revivir tantos recuerdos.

En medio del dolor, el creador de contenido dejó un mensaje que tocó el corazón de miles de internautas: “Se me fue antes de poder hacerlo sentir orgulloso, y eso es lo que más me duele por dentro”, expresó entre lágrimas.

Posteriormente, explicó cómo ha sido este proceso personal y lo que significó volver a reencontrarse con su familia después de tanto tiempo.

“Desde que papá murió evité regresar, porque sabía que sentiría lo que sentí ayer. Hoy me siento más tranquilo, porque liberé algo que llevaba guardado en el alma. De verdad, valoren a sus seres queridos, nunca sabemos cuándo será la última vez que los veremos”, agregó en el clip.

Por otro lado, es importante mencionar que hace apenas unos días Yeferson sorprendió a Carolina Gómez en su cumpleaños con una celebración especial. A través de un video, compartió el romántico momento, dejando ver lo feliz que está junto a ella.

“Le preparé una fiesta sorpresa e invité a todos sus amigos, aunque solo pudo asistir una persona. Me entristeció un poco, pero lo importante es que ella disfrutó mucho. Te amo, mi amor, y espero haberte hecho feliz. Mereces lo mejor del mundo”, escribió.

