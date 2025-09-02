En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
ADIÓS A RECONOCIDA APLICACIÓN
INFLUENCER DESPIDE A SU HIJA ENTRE LAGRIMAS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / VIDEO: Yeferson Cossio se derrumba al volver a la casa de su padre fallecido

VIDEO: Yeferson Cossio se derrumba al volver a la casa de su padre fallecido

Yeferson Cossio compartió un emotivo video en el que muestra un momento muy personal relacionado con la memoria de su padre, lo que conmovió a sus seguidores.

Publicidad

Publicidad

Publicidad