Adriana Romero contó la verdadera razón por la que se separó de Rodrigo Candamil: "Duele"

Durante más de dos décadas, Adriana Romero y Rodrigo Candamil fueron considerados un referente de estabilidad en la industria del entretenimiento colombiano. Su vínculo, además de sólido en lo profesional, también lo fue en lo personal, fruto del cual nacieron dos hijas.

Sin embargo, en 2021, anunciaron el final de su relación sentimental, una decisión que sorprendió al público y que, por un tiempo, ambos decidieron no explicar.

Te puede interesar: Lina Tejeiro anuncia que dejará la televisión y destapa verdadera razón



Tres años después del anuncio, Romero decidió abrir su corazón en una entrevista con el programa La Red, donde reveló por primera vez los motivos que la llevaron a tomar distancia del actor. Según la actriz.

El desgaste emocional fue silencioso y progresivo, y se volvió imposible de ignorar durante el confinamiento por la pandemia. Fue una etapa que, según sus palabras, obligó a hacer pausas, mirar hacia adentro y confrontar realidades que antes pasaban inadvertidas entre las rutinas diarias.

La intérprete confesó que ambos intentaron rescatar el vínculo de distintas maneras. Hubo diálogos largos, momentos de introspección y múltiples intentos por reconectar. Sin embargo, llegó un punto en que comprendieron que, aunque compartían un profundo amor por sus hijas y muchas experiencias en común, ya no eran la pareja que solían ser.

“Una separación es como una tormenta interior”, expresó Adriana. “Duele, remueve, pero también transforma. Es un camino en el que uno se quiebra y se reconstruye. Hay lágrimas, resistencia, miedo… pero también llega el momento en que la bruma se despeja y uno descubre que ha avanzado”. El proceso, detalló, tomó más de un año hasta que ambos reconocieron que el ciclo debía cerrarse.

Publicidad

Uno de los aspectos más delicados, según Adriana, fue enfrentar la exposición pública y los rumores que circularon en redes sociales, especialmente aquellos que sugerían la existencia de una tercera persona. Sobre esto fue clara: “Nadie irrumpe en una relación sana. Si alguien llega, es porque algo ya se venía resquebrajando desde dentro”.

Romero también reflexionó sobre lo complejo que resulta sostener una relación en la era digital, donde las exigencias del día a día y la hiperconectividad suelen desgastar los vínculos. “Estamos en un tiempo donde ser pareja es un reto constante. Las formas de comunicarse han cambiado, y con ellas, las dinámicas humanas. A veces, simplemente, los caminos toman direcciones distintas”.

Publicidad

A pesar de todo, ambos han logrado construir una relación respetuosa y cercana tras la ruptura, especialmente por el bienestar de sus hijas. Adriana asegura que, aunque ninguna madre o padre desea que sus hijos pasen por una separación.

También es una oportunidad de enseñarles que el amor puede transformarse sin desaparecer, y que el respeto puede persistir incluso cuando el vínculo amoroso se ha disuelto.

Te puede interesar: La cruda revelación de Jessi Uribe a sus seguidores; lo destapó todo

Hoy en día, comparten tiempo en familia, incluso en vacaciones, y mantienen acuerdos claros como no hablar negativamente el uno del otro frente a sus hijas. “Ellas son nuestra brújula”, concluyó la actriz. “Y por ellas, todo lo que somos hoy tiene más sentido”.

Mira también: Pillaron a Shakira y Antonio De La Rúa muy juntitos, ¿la agarraron con las manos en el ex?