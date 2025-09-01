En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
INVESTIGAN COLEGIO DE VALERIA AFANADOR
ADRIANA ROMERO HABLÓ DE RODRIGO CANDAMIL
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Adriana Romero contó la verdadera razón por la que se separó de Rodrigo Candamil: "Duele"

Adriana Romero contó la verdadera razón por la que se separó de Rodrigo Candamil: "Duele"

En medio de una entrevista, Adriana Romero rompió el silencio y, después de tres años, dio detalles de cuál fue el motivo por el cual se separó de Rodrigo Candamil.

Adriana Romero contó la verdadera razón por la que se separó de Rodrigo Candamil: "Duele"
Rodrigo Candamil y Adriana Romero, actores colombianos
Foto: Instagram @rodrigo_candamil / Facebook Estilo Espectador
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 10:59 a. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad