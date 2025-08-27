La cruda revelación de Jessi Uribe a sus seguidores; lo destapó todo

El cantante y músico colombiano Jessi Uribe volvió a estar en la mira de todo el mundo, esto después de haber revelado en una entrevista detalles de su vida profesional y personal, donde confirmó que generó musical le hubiera gustado interpretar al inició y el misterio en algunas canciones.

Se conoció que el nacido en Bucaramanga fue invitado al podcast de P&E, conducido por la joven Mara Borda, en donde en esta entrevista se enfocó en diversos aspectos de Jessi Uribe y también explicó el origen de uno de sus últimos éxitos, la canción “El bochinche”.



Mencionó Jessi Uribe que una vez se fue a jugar fútbol con sus amigos en Medellín y al terminar el partido iban a tomarse unas cervezas, pero recibió la llamada de su pareja Paola Jara preguntándole: “¿Te vas a quedar?”, pero pese a sus esfuerzos de convencerla no lo logró.

Sumado a esto, cuenta que al llegar a la casa recibió un fuerte regaño que lo hizo pensar: “¿Por qué no me quedé?", y después de eso hablo con Cuitla Vega para componer una canción sobre esos momentos que se quiere salir a tomar algo y no llegar temprano y concluyó que así nació El Bochinche.



¿Cuál fue la revelación de Jessi Uribe en el podcast P&E?

Uno de los revelaciones que comentó Jessi Uribe en esta entrevista afirmó que: “Yo quería cantar baladas, quería cantar otras cosas”, donde también afirmó que por un acto de rebeldía no quiso ser mariachi esto en el marco de que sus papás se estaban separando.

Luego comentó que ingresó a un grupo de la iglesia y duró cantando durante dos años en estos lugares, sin embargo, por la necesidad que tenía en su hogar lo llevó a ponerse el traje y cantar con el traje de rancheras y más porque estos temas se encontraban en auge en su ciudad natal.

Desde ese momento, Jessi Uribe se dedicó a crecer en la industria y se metió en diferentes realities; inició en el año 2008. Después, se presentó en La Voz Colombia y quedó entre los semifinalistas y no logró ganar, pero, con la experiencia que logró en este programa, decidió emprender de manera solista y se retiró del grupo en el que se encontraba en ese momento .

El cantante, como todavía no era famoso, no recibió llamadas para contrataciones y perdió dinero en la producción de una canción, sin embargo, su vida cambió cuando una disquera reconocida le propusieron cantar Repítela, una canción que le abrió sus puertas y le permitió lanzar su primer álbum Dulce Pecado, y así lanzar su carrera musical hasta el punto que está hoy en día.

