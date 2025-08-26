La sorprendente faceta oculta de las mellizas del Desafío; pocos lo sabían

Dani y Tina, la mellizas del Desafío impresionaron a todos los televidentes del reality por su desempeño en las pruebas de programas y la convivencia que tenían con cada una con sus compañeros. Sin embargo, se conoció que estas han tenido participación en el mundo del entretenimiento y pocos seguidores sabían.

Puedes leer: Roberto Blanco lanzó picante piropo a Dani del Desafío en El Klub, ¿quiere con todas?

Se conoció que estas gemelas tuvieron presencia en dos videoclips de reconocidos artistas colombianos, situación que pasó desapercibida para los fanáticos del programa en su momento. Pese a que desde la llegada de las mellizas del Desafío captaron la atención por su carisma, belleza y su desempeño en las diferentes pruebas.



Inicialmente, las jóvenes hicieron parte del equipo Beta, pero, la participación de estas dos llegó a su fin por la salida de Dani, mientras que Tina continúa compitiendo, como integrante de Alpha, donde tuvo conexión con sus compañeros de inmediato haciendo aún más llamativa su presencia.



¿En qué videoclips aparecieron las mellizas del Desafío?

Pese a que su aparición fue breve se conoció que las mellizas del Desafío tuvieron aparición en dos videoclips, en donde el primero que participaron fue en la famosa canción Detente de Mike Bahía y Danny Ocean. En este vídeo Tina se observa con el cabello oscuro y en un punto del vídeo salen con el mismo color de pelo y montadas en una moto, siendo lo más llamativo del video.

Puedes leer: Dani del Desafío rompe silencio sobre el 'pacto de hermanas' que desafió el reality

Otro de los videos musicales en el que se cuenta con su imagen es Intensos de Manuel Medrano junto a Duplat. A lo largo de esta, cada una de las famosas tiene su propio momento junto a los artistas, y en una de las secuencias se les ve disfrutando sobre una almohada con un fondo rosa, mientras transmiten una imagen de complicidad y alegría a lo largo de su participación en el vídeo.

Publicidad

Dani al momento que pasó por el programa Día a Día reveló la participación de las mellizas del Desafío en estos vídeos musicales, además de explicar cómo fue su experiencia en el programa donde comentó que está feliz por su hermana y cómo sigue creciendo en el ‘reality’.

Publicidad

Sumado a esto, también le preguntaron por la cercanía que tiene Tina y Eleazar, otro de los participantes del concurso, teniendo en cuenta que los dos han tenido un notable acercamiento en las últimas semanas al punto que han dormido juntos, y reconocieron que tienen sentimientos encontrados por el otro.

Sin embargo, Dani comentó que no hay muchas posibilidades de que esa relación crezca una vez acabe el programa, aunque sí agradeció a Eleazar por los tratos y cuidados que ha tenido con su hermana.

Mira también: ¿Fue real la pelea de las mellizas de El Desafío? Daniela Zuluaga reveló la estrategia que usaron