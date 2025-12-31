Pipe Bueno no se quedó callado tras año viejo que le hizo Jessi Uribe

En medio de la tradición latinoamericana de Fin de Año, el intérprete de La culpa compartió en su cuenta de Instagram cómo quedó el muñeco y hasta se tomó foto con él.

A final de diciembre, todos se alistan con su mejor outfit para recibir el Nuevo Año con toda. Hay un detalle que en muchas casas no puede faltar y es el muñeco de año viejo, que se quema esa noche antes de que el reloj marque las 12:00 o minutos después.

Jessi Uribe hizo año viejo de Pipe Bueno

Precisamente, Jessi Uribe no dudó en compartir con sus seguidores cómo será el de él. Para sorpresa de muchos, se trata de Pipe Bueno. Lo que hizo fue crear un hombre muy parecido al futuro esposo de Luisa Fernanda W y ponerle con un sticker su nombre en el pecho. Adicionalmente, dejó la siguiente frase: “tocó prenderle candela, hermano”.

Frente a esto, el intérprete de Te hubieras ido antes no dudó en reaccionar y esto fue lo que le dijo: “Me hiciste reír mucho, cachetes. Te quiero, todo es recocha”. Es de resaltar que, ellos aunque hagan música del mismo género, se la llevan muy bien, según han mostrado en sus redes sociales.

Pipe Bueno y Jessi Uribe han construido una amistad sólida dentro de la música popular colombiana, marcada por el respeto mutuo y la admiración profesional. Aunque en distintos momentos se les ha señalado como rivales, ambos han demostrado que su vínculo va más allá de comparaciones, compartiendo escenarios, eventos y celebraciones donde el humor y la cercanía han sido protagonistas.

El año viejo de Pipe Bueno Foto tomada de Instagram: @pipebueno

Con el paso de los años, la relación entre los dos artistas se ha fortalecido gracias a experiencias comunes en la industria, bromas públicas y gestos de apoyo en sus carreras. Lejos de la competencia, Pipe y Jessi han dejado claro que mantienen una amistad genuina, en la que las diferencias se manejan con madurez y buena vibra, algo que sus seguidores suelen aplaudir.

Cada uno está enfocado en su familia, ahora el esposo de Paola Jara está más que feliz con la llegada de su nueva hija, mientras que el prometido de Luisa Fernanda W sigue planeando su boda y mucha música para este 2026.