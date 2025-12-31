Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ROBAN A ESTUDIANTES FALLECIDOS EN ANTIOQUIA
SOAT 2026
HORARIOS DE SUPERMERCADOS
EXMANAGER DE DIOMEDES DÍAZ
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Pipe Bueno no se quedó callado tras año viejo que le hizo Jessi Uribe

Pipe Bueno no se quedó callado tras año viejo que le hizo Jessi Uribe

Pipe Bueno le envió un contundente mensaje a Jessi Uribe luego de que hiciera un año viejo con su cara para "quemarlo".

Respuesta de Pipe Bueno a Jessi Uribe.jpg
Jessi Uribe hace Año Viejo de Pipe Bueno
Foto tomada de: Instagram @jessiuribe3
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 31 de dic, 2025

En medio de la tradición latinoamericana de Fin de Año, el intérprete de La culpa compartió en su cuenta de Instagram cómo quedó el muñeco y hasta se tomó foto con él.

A final de diciembre, todos se alistan con su mejor outfit para recibir el Nuevo Año con toda. Hay un detalle que en muchas casas no puede faltar y es el muñeco de año viejo, que se quema esa noche antes de que el reloj marque las 12:00 o minutos después.

Lee también:

  1. Jessi Uribe, cantante de música popular
    Jessi Uribe presume su lujosa camioneta
    Foto: Instagram de Jessi Uribe
    Farándula

    La camionetota que recibió Jessi Uribe en Navidad y la millonada que habría costado

  2. Jessi Uribe, cantante de música popular
    Jessi Uribe revela enfermedad que padece
    Foto: Instagram de Jessi Uribe
    Farándula

    Jessi Uribe revela la enfermedad que padece y pide ayuda a sus seguidores

Jessi Uribe hizo año viejo de Pipe Bueno

Precisamente, Jessi Uribe no dudó en compartir con sus seguidores cómo será el de él. Para sorpresa de muchos, se trata de Pipe Bueno. Lo que hizo fue crear un hombre muy parecido al futuro esposo de Luisa Fernanda W y ponerle con un sticker su nombre en el pecho. Adicionalmente, dejó la siguiente frase: “tocó prenderle candela, hermano”.

Frente a esto, el intérprete de Te hubieras ido antes no dudó en reaccionar y esto fue lo que le dijo: “Me hiciste reír mucho, cachetes. Te quiero, todo es recocha”. Es de resaltar que, ellos aunque hagan música del mismo género, se la llevan muy bien, según han mostrado en sus redes sociales.

Publicidad

Pipe Bueno y Jessi Uribe han construido una amistad sólida dentro de la música popular colombiana, marcada por el respeto mutuo y la admiración profesional. Aunque en distintos momentos se les ha señalado como rivales, ambos han demostrado que su vínculo va más allá de comparaciones, compartiendo escenarios, eventos y celebraciones donde el humor y la cercanía han sido protagonistas.

Jessi Uribe le hace año viejo a Pipe Bueno
El año viejo de Pipe Bueno
Foto tomada de Instagram: @pipebueno

Publicidad

Con el paso de los años, la relación entre los dos artistas se ha fortalecido gracias a experiencias comunes en la industria, bromas públicas y gestos de apoyo en sus carreras. Lejos de la competencia, Pipe y Jessi han dejado claro que mantienen una amistad genuina, en la que las diferencias se manejan con madurez y buena vibra, algo que sus seguidores suelen aplaudir.

Cada uno está enfocado en su familia, ahora el esposo de Paola Jara está más que feliz con la llegada de su nueva hija, mientras que el prometido de Luisa Fernanda W sigue planeando su boda y mucha música para este 2026.

Te puede interesar:

  1. Jessi Uribe se solidariza con mujer infiel boleteada en su concierto: "Eso no aguanta"
    Jessi Uribe se solidariza con mujer infiel boleteada en su concierto
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes de La Kalle y pantallazo tomada de redes sociales
    Farándula

    Jessi Uribe se solidariza con mujer infiel boleteada en su concierto: "Eso no aguanta"

  2. Paola Jara comienza a sentir contracciones y Jessi Uribe pide ayuda a Chat GPT
    Paola Jara comienza a sentir contracciones y Jessi Uribe pide ayuda a Chat GPT, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes de La Kalle y @paolajarapj
    Farándula

    Paola Jara comienza a sentir contracciones y Jessi Uribe pide ayuda a Chat GPT

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Jessi Uribe

Pipe Bueno

Año Nuevo

año viejo