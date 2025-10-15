Publicidad

Paola Jara comienza a sentir contracciones y Jessi Uribe pide ayuda a Chat GPT

Jessi Uribe contó en El Klub de La Kalle la difícil situación que vivió debido a las contracciones de su pareja sentimental, Paola Jara.

Paola Jara comienza a sentir contracciones y Jessi Uribe pide ayuda a Chat GPT, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes de La Kalle y @paolajarapj
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de oct, 2025