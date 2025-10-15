Paola Jara comienza a sentir contracciones y Jessi Uribe pide ayuda a Chat GPT

El reconocido cantante Jessi Uribe estuvo por los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde compartió varios aspectos de su vida, además de los planes futuros que tiene para este año y el próximo. Pero, lo que más sorprendió a todos los integrantes de la mesa fue su confesión sobre el embarazo de su pareja Paola Jara.

Inicialmente, Jessi confesó que a Paola Jara le falta un mes para dar a luz a su hijo, pero confesó que sí tuvo un susto por esta situación. “Esta mañana a las 3:00 am le dio una contracción y Dios… ” Además compartió que en ese momento decidió escribirle a la inteligencia artificial, Chat GTP para pedir ayuda en esta situación.

Jessi Uribe le planteó la pregunta sobre el tiempo de la duración de la contracción, donde la inteligencia artificial le reveló que si la contracción dura más de dos minutos, significa que el bebé está pronto por nacer y toca llevar a la persona a urgencias. Situación que calmó al cantante dado que la de su esposa fue de un minuto y medio.

Además confesó que pese a que fueron reiterativas las contracciones de Paola Jara, se terminaron calmando. Después de esto Jessi comentó que se quedó con ella y le hizo “La cucharita”. Sumado a esto, el artista destacó que su pareja no se queda quieta, pese a dar a luz dentro de pocos días.



¿Cómo vive Jessi Uribe el embarazo de Paola Jara?

Posteriormente, Jessi Uribe afirmó que ella debería estar en la casa para reposar y estar tranquila, sin embargo, dijo que esta se la paso haciendo promociones y otro tipo de actividades musicales. “No debería hacerlo” enfatizó el artista, pero con una cara de resignación porque sabe que esto no será posible.

Tanto es así que uno de los integrantes de la mesa soltó el comentario sobre que ella debería quedarse quieta, lo que provocó que Jessi hiciera una mueca al aire debido a que sabe que Paola Jara no tomará el reposo que necesita para su embarazo y no lo hace, al punto que esta le dice: “Amor yo estoy bien”.

Sumado a esto, Jessi comentó que su señora al ver los TikTok de personas embarazadas haciendo ejercicio y saltando, la motivan para seguir haciendo esto. Sin embargo, confesó que la niña les ayudó a realizar todas las presentaciones de manera natural y más un viaje a Chile para el show de despedida de Paola Jara, debido a su situación.

Finalmente, comentó que sus planes una vez nazca la niña será volver a hacer una presentación con Paola Jara en febrero.

