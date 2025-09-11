Letra de canción La Culpa, de Jessi Uribe, con nueva estrofa de 'su versión'

Después de un período de especulaciones y un notorio hermetismo, el reconocido artista Jessi Uribe ha decidido encarar públicamente el tema de su relación en Akapella de La Kalle.

En un movimiento que capturó la atención de sus seguidores y de los medios especializados en entretenimiento, Uribe ha puesto fin a su silencio, ofreciendo una perspectiva directa sobre su vida amorosa.

La expectativa en torno a las declaraciones del intérprete de "Dulce Pecado" era considerable, y su intervención ha generado un revuelo en las redes. Sin embargo, lo que más resonó de esta declaración es una frase contundente que el cantante lanzó, dejando entrever una posible frustración o una profunda reflexión:



Esta interpelación no solo subraya el momento en que el artista decidió manifestarse, sino que también sugiere una consideración sobre la atención que se ha prestado a sus palabras o a la situación en general que rodea su vida personal.

La revelación de Jessi Uribe llega en un momento donde la curiosidad sobre su estado sentimental era palpable, y su disposición a hablar marca un punto de inflexión en la forma en que el artista maneja su privacidad frente al constante escrutinio público.

Letra completa de La Culpa de Jessi Uribe

Yo sé que el pacto entre tú y yo ha quedado desecho

Que sin quererlo te hice mal, perdí mis derechos

Que tú fuiste incondicional

Y yo saqué provecho

Y que fue por mí que este mundo se nos volvió estrecho

Te pienso como nunca, incluso mucho más que antes

Y aunque sé que fui yo el que fallé, ya he sufrido bastante

Sé que fui el que te causó dolor

Pero si te hace sentir mejor

Ya estoy pagando mi error

Quisiera que no olvides que un día yo te quise

Y que no me recuerdes por el daño que te hice

Se me volvió rutina que la mente me destruya

Yo hubiera preferido que la culpa fuera tuya

Para no pensar en ti

Para no sentirme así

Sé que te duele, pero me duele más a mí

Quisiera que no olvides que un día yo te quise

Y que no me recuerdes por el daño que te hice

Se me volvió rutina que la mente me destruya

Yo hubiera preferido que la culpa fuera tuya

Para no pensar en ti

Para no sentirme así

Sé que te duele, pero me duele más a mí

Yo quiero desahogarme hoy

Me han acabado y aquí estoy

Resistiendo lo que trajo una versión

O acaso alguien me escuchó

O por lo menos preguntó

¿Cómo fue? Pues muy fácil les diré

Primero pido perdón, perdón por lastimar su corazón

Pero me enamoré, me entregué perdidamente

Y no pude detenerme, hubo alguien que robó mi corazón

Para no alargar el cuento, porque ya saben el resto

Me despido recitando esta canción

Quisiera que no olvides que un día yo te quise

Y que no me recuerdes por el daño que te hice

Se me volvió rutina que la mente me destruya

Yo hubiera preferido que la culpa fuera tuya

Para no pensar en ti

Para no sentirme así

Sé que te duele, pero me duele más a mí

