VIDEO: Jessi Uribe rompe el silencio sobre su relación; "¿Acaso alguien me escuchó?"

El cantante de música popular Jessi Uribe se ha posicionado como uno de los artistas más sonados en Colombia y el exterior, al punto que sus canciones hacen parte de las preferidas por los amantes de este género que no dejan de escuchar y cantar a grito herido sus letras.

Y aunque su carrera artística es bastante admirable y destacada, Jessi no solo ha sido centro de atención en Colombia por su talento sino también por su vida privada que hace unos años terminó en el centro de atención de la farándula cuando se confirmó su separación de Sandra, su primera esposa y mamá de sus hijos.

Pero las habladurías no se quedaron en su separación sino que aumentaron en medio de fuertes rumores que lo relacionaban con la cantante de música popular Paola Jara y de quien decían que sostenía una relación amorosa con Jessi mientras él estaba casado con Sandra Barrios.



Estos rumores nunca fueron confirmados por los cantantes pero meses después de la separación ellos mismos confirmaron que tenía un noviazgo del que hasta la fecha se siguen viendo bastante enamorados; pues contrajeron matrimonio y actualmente esperan una hija.



¿Jessi Uribe pidió perdón a Sandra con canción La Culpa?

Luego de la separación Jessi Uribe llamó bastante la atención por la letra de su exitosa canción La Culpa, de la que muchos seguidores aseguran que fue escrita para Sandra Barrios y con la que estaría reconociendo su responsabilidad al causar un daño sentimental.

"Yo sé que el pacto entre tú y yo ha quedado desecho, que sin quererlo te hice mal y perdí mis derechos. Que tu fuiste incondicional y yo saque provecho, y que fue por mi que este mundo se nos volvió estrecho", dice uno de los párrafos de esta popular canción que cientos de seguidores aseguran que fue dedicada a Sandra y que, aunque no menciona a ninguna de las dos mujeres, se estaría refiriendo al dolor que le causó a su esposa al enamorarse de Paola.