Confirmado: los peajes subirán en 2026 y ya hay fecha para el nuevo ajuste

El 2026 comenzará con ajustes importantes para los conductores en Colombia, el Gobierno nacional confirmó que las tarifas de los peajes tendrán un nuevo incremento a partir de enero. Este anuncio ya genera expectativa y preocupación entre quienes se movilizan diariamente por las carreteras del país.

Aunque el aumento está respaldado por la ley, desde el Ministerio de Transporte aseguran que se vienen implementando estrategias para reducir su impacto en el bolsillo de los usuarios.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó en entrevista con Valora Analitik que el incremento de los peajes responde a un ajuste regular que se realiza cada año y que está ligado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este mecanismo busca actualizar las tarifas conforme al costo de vida y garantizar la sostenibilidad financiera de los proyectos viales.



Peajes en 2026: fecha del aumento y cómo se calcula

Según lo establecido, el ajuste en las tarifas de los peajes se aplicará, como es habitual, a partir del 16 de enero de 2026. El porcentaje exacto dependerá del IPC de 2025, que será certificado oficialmente en los primeros días del nuevo año.

Este incremento se aplica de manera general y obedece a una obligación contractual y legal.

No obstante, la ministra Rojas aclaró que el Gobierno ha venido trabajando en medidas de mitigación para evitar aumentos abruptos.

En varios corredores viales se han aplicado esquemas como incrementos graduales, aplazamientos o tarifas diferenciales, especialmente en zonas donde el impacto económico puede ser mayor.

“La idea es que el ajuste no represente un golpe fuerte para la ciudadanía”, señaló la funcionaria.

Además, recordó que muchos contratos de concesión fueron firmados hace años, bajo condiciones económicas distintas, por lo que se adelantan procesos de diálogo con los concesionarios para flexibilizar algunos términos sin incumplir la ley.



Peajes, concesiones y el futuro de las vías en Colombia

Más allá del aumento, el debate sobre los peajes también está ligado al futuro de las concesiones viales en el país. Un ejemplo es el proyecto Estanquillo–Popayán, una de las obras más ambiciosas del sector transporte, con inversiones cercanas a los 8,8 billones de pesos.

Aunque el proceso ha tenido aplazamientos, el Gobierno asegura que hay señales positivas del mercado y empresas interesadas en participar.

La ministra destacó que este tipo de proyectos solo puede ser asumido por compañías de gran capacidad financiera, lo que explica la cautela en los tiempos de adjudicación.

Al mismo tiempo, indicó que se están impulsando otros frentes de infraestructura, como la reactivación ferroviaria, con avances en proyectos como el Regiotram de Occidente y el tren de Zipaquirá.

En cuanto a las concesiones que están próximas a vencerse, el Gobierno abrió el debate sobre si el modelo concesionado sigue siendo la única opción.

La ministra planteó que, para la simple administración y operación de vías, el Estado podría asumir un rol más directo, explorando esquemas de gerencia pública vial.

En conclusión, el aumento de los peajes en 2026 es un hecho confirmado y se aplicará desde enero conforme al IPC. Sin embargo, el Gobierno busca equilibrar la necesidad de financiar la infraestructura vial con la protección del bolsillo de los ciudadanos, en un contexto donde el modelo de concesiones también empieza a repensarse de cara al futuro del transporte en Colombia.

