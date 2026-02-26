Banco Agrario y Bancolombia cierran oficinas en Colombia; estas son las fechas

El banco Agrario y Bancolombia anunciaron que suspenderán la atención presencial en todas sus sedes del país durante tres días consecutivos, una medida que alterará la atención física aunque no detiene algunos servicios alternativos disponibles.

Según los comunicados oficiales, ninguna sede de estas entidades abrirá puertas ni realizará operaciones de caja o atención al público durante ese periodo. Esto implica que no habrá atención presencial para retiros en ventanilla, consignaciones, apertura de productos, radicación de documentos u otros trámites que solo se gestionan de forma presencial.

¿Por qué Banco Agrario y Bancolombia suspenden la atención presencial durante tres días?

El Gobierno de Colombia confirmó que durante 2026 varias jornadas festivas del calendario oficial impactarán la atención presencial en entidades como Banco Agrario y Bancolombia.



Entre las fechas que ya generan consultas se encuentran el lunes 23 de marzo, por el Día de San José, y los feriados religiosos de Jueves Santo y Viernes Santo, días en los que no se presta servicio en oficinas bancarias.



Durante estas jornadas, las sucursales permanecen cerradas al público, lo que obliga a miles de usuarios a anticipar pagos, retiros y trámites presenciales para evitar retrasos. Aunque la atención física se suspende, los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y los canales de banca digital continúan operativos, permitiendo realizar transacciones básicas sin mayores inconvenientes.

Los próximos feriados que afectan la atención bancaria:

El calendario oficial de 2026 incluye varias jornadas festivas que modificarán la atención presencial del Banco Agrario y Bancolombia en todo el país. Entre las fechas más relevantes se encuentran:



Día de San José Jueves Santo y Viernes Santo Día del Trabajo Ascensión del Señor

¿Cómo operar con Banco Agrario y Bancolombia durante los días festivos?

Aunque las sedes estarán cerradas de manera presencial durante tres días, algunos canales alternativos seguirán funcionando de manera habitual. Esto incluye plataformas digitales como aplicaciones y servicios electrónicos, así como cajeros automáticos y corresponsales bancarios que permiten retirar efectivo o hacer operaciones sin necesidad de acudir a las oficinas.

De esta forma, los usuarios pueden adelantar ciertas gestiones básicas usando canales remotos, lo que ayuda a mitigar parte del impacto del cierre temporal de oficinas.

Frente a esta situación, expertos financieros recomiendan:



Anticipar trámites presenciales que podrían quedar pendientes, como actualización de documentos o aperturas de productos.

como actualización de documentos o aperturas de productos. Utilizar canales digitales y cajeros automáticos para operaciones rápidas.

y cajeros automáticos para operaciones rápidas. Consultar con la entidad fechas exactas y horarios antes de dirigirse a una sede física.

Estas prácticas pueden ayudar a evitar inconvenientes en días en que no habrá atención directa en ventanilla.

Con esta decisión, Bancolombia y el Banco Agrario ajustan su operación durante estos días, invitando a sus usuarios a planificar sus gestiones y aprovechar los canales disponibles para evitar contratiempos.