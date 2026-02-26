Mary Méndez recuerda el duro episodio que vivió por un paseo millonario: “Dos hombres”

La presentadora de ‘La Red’, Mary Méndez, decidió compartir su experiencia personal sobre el paseo millonario, esto motivada por el caso de Diana Ospina, quien desapareció el pasado 22 de febrero de 2026 después de salir de un reconocido bar en Bogotá. Por lo cual, esta decidió revelar los detalles sobre lo que vivió en el año de 1999.

Mary recordó por medio de sus redes sociales que el incidente ocurrió aproximadamente hace 27 años, luego de que ella saliera de una reunión social. Según su narración, el momento se produjo cuando se disponía a descender de su vehículo para ingresar a su lugar de residencia. En ese instante, dos hombres armados la abordaron de manera violenta y se subieron al automóvil.

De igual forma, comentó que bajo amenaza, los delincuentes los obligaron tanto a ella como a su acompañante a recorrer distintos sectores de la capital colombiana mientras las presionaban para retirar dinero de cajeros automáticos y vaciar por completo sus cuentas bancarias.



Así mismo, comentó que este episodio se prolongó durante toda la madrugada, Mary Méndez recordó que tras deambular por Bogotá bajo el control de sus captores, fueron finalmente abandonados alrededor de las seis de la mañana en un solar. Los asaltantes dejaron el vehículo en el lugar, pero arrojaron las llaves lejos para dificultar que pudieran marcharse.

¿Qué más comentó Mary Mendez sobre esta experiencia?

Por lo cual, al recordar estos hechos, la presentadora expresó su empatía por la familia de Diana Ospina, señalando que al conocer la noticia pensó de inmediato en el dolor y la preocupación de la madre de la joven, reviviendo la incertidumbre que ella misma experimentó bajo amenaza años atrás.

Sumado a esto, Mary Méndez utilizó sus redes sociales para lanzar una crítica a la gestión de la seguridad en la ciudad y afirmó: "Esto no es nuevo, no se ha hecho un carajo". Según la presentadora, es inaceptable que décadas después se sigan presentando los mismos patrones delictivos.

Además explicó que uno de los mayores problemas radica en la impunidad, mencionando que en muchos casos las autoridades capturan a los responsables, pero estos son posteriormente dejados en libertad, permitiendo que el ciclo de criminalidad continúe.

Finalmente, hizo un llamado sobre la seguridad en el transporte, enfatizando que tomar un servicio público, ya sea en la calle o a través de aplicaciones móviles, no debería representar un riesgo de muerte o secuestro para los ciudadanos, llamando a las autoridades a tomar medidas sobre esto.

