Presentador de La Red recuerda cómo fue la muerte de su abuela; en una peluquería

‘La red’, uno de los programas más populares del fin de semana en Colombia, ha captado la atención del público no solo por sus noticias del mundo del espectáculo, tanto nacional como internacional, sino también por los momentos íntimos y revelaciones personales que comparten sus conductores.

En esta oportunidad, Carlos Vargas, conocido por su carisma y espontaneidad, fue protagonista al rememorar un momento especialmente doloroso en su vida: la pérdida de su abuela, doña Alicia Osorio de Moreno, quien falleció en 2016.

¿Cómo falleció la abuela de Carlos Vargas, presentador de ‘La red’?

El oriundo del Valle del Cauca habló sobre este episodio en una entrevista para la radio, donde narró de manera honesta, y con su característico toque de humor, cómo ocurrió el deceso. Contó que el momento tuvo lugar mientras le realizaban un manicure en su hogar:

“Cuando la señora me dice: ‘ay, doña Alicia murió’, yo volteo a mirar y vi el rostro de mi abuela. Sí, se notaba diferente, había relajado la boca. Sentí esa conexión tan extraña, como una mezcla de miedo y tristeza, y me pregunté cómo funciona ese tipo de cosas”.

Durante la conversación con los locutores de Vibra.fm, Carlos no perdió su estilo jocoso y, pese al dolor del recuerdo, comentó entre risas: “El francés quedó espectacular”, haciendo referencia al tipo de manicure que le estaban haciendo.

Incluso dijo con humor que sus uñas se veían perfectas durante el funeral. Estas palabras muestran cómo, con el tiempo, ha logrado mirar ese momento con más serenidad, e incluso con algo de gracia.

Ese mismo año, tras la partida de su abuela, el presentador compartió un mensaje emotivo en redes sociales, en el que la describió como una mujer coqueta, siempre pendiente de su aspecto físico y muy influyente en su desarrollo personal.

“Siempre estuve encantado con su cabello blanco, sus arrugas, sus manitas, y esos vestidos conservadores y coloridos. Verla maquillarse era todo un espectáculo, porque hay que decirlo, siempre fue muy vanidosa. Al final me preguntaba: ‘¿sí quedé bien maquillada?, ¿no me pasé con el colorete?’. Ay, mi viejita linda… eso me enternecía y me daban ganas de abrazarla y llenarla de besos.”

En ese mensaje también destacó cómo ella le enseñó la importancia de ahorrar y le agradeció por todos los valores que le transmitió. A través de sus palabras, queda claro que aunque la pérdida aún duele, el cariño y las lecciones de vida que ella dejó siguen presentes en su corazón.

