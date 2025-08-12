Madonna sorprendió con inusual pedido al Papa León XIV, ¿se propasó con su pedido?

En las últimas horas la cantante y actriz estadounidense, Madonna, realizó un llamado de atención al actual sumó pontífice el Papa León XlV, en las horas de la mañana de este martes 12 de agosto, donde le pidió visitar a los niños de Gaza debido al conflicto que hay en este país.

Puedes leer: Aparecen fotos del papa León XIV en Colombia; estas fueron las ciudades que visitó

“Santísimo Padre. Por favor, vaya a Gaza y lleve su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Como madre, no puedo soportar ver su sufrimiento. Los niños del mundo pertenecen a todos. Usted es el único de nosotros a quien no se le puede negar la entrada”. mencionó la actriz.



De igual forma, Madonna comentó que él es la única figura que no tendría la entrada negada y que no hay suficiente tiempo, esto debido a que los miles de infantes se encuentran al borde de la muerte debido a la falta de acción de las autoridades y la desnutrición, provocando este mensaje al más reciente papa.

Por otro lado, la estrella internacional aclaró que todavía no está tomando partido en este conflicto, dado que esta misma afirmó que todos están sufriendo por esta situación en este territorio.

“No estoy señalando con el dedo, culpando o tomando partido. Todos están sufriendo, incluidas las madres de los rehenes. Rezo para que también sean liberados. Solo estoy tratando de hacer lo que puedo para evitar que estos niños mueran de hambre”, destacó Madonna en su publicación en Instagram.

Publicidad

Puedes leer: Revelan el momento en que el papa se enteró que fue elegido; así reaccionó

Publicidad

¿Cuál ha sido el pronunciamiento del Papá sobre la situación en Gaza?

Recordemos que el pronunciamiento del Papá en los últimos meses ante esta situación, fue el llamado a un alto al fuego en Gaza y que se terminen respetando las leyes humanitarias, con el fin de lograr una solución pacífica al conflicto.

Por otro lado, Israel niega que esté ocurriendo una hambruna, o que los niños estén muriendo de hambre debido a que ellos se encuentran suministrando toda la alimentación durante el conflicto, así mismo, acusa a Hamás de provocar esta situación al tratar de manejar la distribución de alimentos.

Mira también: ¿Papa León XIV se molestó con el 'presidente' Petro? La divertida imitación de Jhovanoty en El Klub