Medicina Legal toma drástica decisión sobre cuerpo de Yeison Jiménez

Medicina Legal toma drástica decisión sobre cuerpo de Yeison Jiménez

Ante la complejidad del siniestro ocurrido en Boyacá, el Instituto de Medicina Legal tomó una medida crucial para garantizar la transparencia y la precisión en la identificación del ídolo.

Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 11 de ene, 2026

La tarde del sábado 10 de enero de 2026 quedará grabada como una de las fechas más tristes para la cultura colombiana. Tras impacto de la avioneta Piper Navajo PA-31, con matrícula N325FA, en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, las autoridades forenses se enfrentaron a un reto logístico y técnico de gran envergadura, tras accidente del avión de Yeison Jiménez y su equipo de trabajo.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses anunció que los cuerpos de las víctimas no permanecerán en el departamento de Boyacá, sino que serán trasladados a la capital del país para realizar los exámenes pertinentes.

La decisión, calificada como necesaria dadas las circunstancias del siniestro, busca asegurar una identificación plena y científica de cada uno de los ocupantes.

Según el comunicado oficial de la entidad, los cuerpos serán abordados en la sede de Bogotá, en estrecha articulación con el equipo forense de Cundinamarca.

Este procedimiento se llevará a cabo bajo los más estrictos protocolos técnicos y legales vigentes, garantizando que la información derivada sea remitida de forma exclusiva a las autoridades competentes que lideran la investigación judicial.

El accidente, que ocurrió aproximadamente a las 4:11 p. m., segó la vida de seis personas en total. Además de Yeison Jiménez, la organización del artista confirmó el fallecimiento de sus colaboradores Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín y Weisman Mora, así como del piloto de la aeronave, Carlos Fernando Torres.

La aeronave se precipitó a tierra en el sector de la vereda Romitas, entre Paipa y Duitama, aparentemente tras no lograr la altura necesaria para el despegue.

La Fiscalía General de la Nación, a través de su seccional en Boyacá y un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), ya ha iniciado las indagaciones para esclarecer las causas exactas que provocaron la caída del aparato.

Paralelamente, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil activó sus protocolos para recolectar evidencia en la zona del desastre.

Este trágico desenlace ocurre en un momento en que Jiménez se encontraba en la cúspide de su carrera, habiendo hecho historia apenas unos meses antes al llenar el Estadio El Campín con más de 40,000 personas.

El tránsito de sus restos hacia Bogotá representa, irónicamente, el regreso definitivo del artista a la ciudad donde forjó su leyenda, pasando de ser un joven cargador de bultos en Corabastos a convertirse en el máximo exponente de la música regional colombiana.

El equipo de trabajo de Jiménez ha pedido comprensión y respeto por la intimidad necesaria en este momento, asegurando que próximamente se informarán los detalles de los homenajes y ceremonias de despedida para honrar su memoria.

