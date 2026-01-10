Triste adiós de hija de Yeison Jiménez tras su fallecimiento en Boyacá: "Te amo papá"

El sábado 10 de enero de 2026 quedará grabado como una fecha de luto nacional para el mundo del entretenimiento. La confirmación del deceso de Yeison Jiménez, una de las voces más potentes y queridas del género regional, sacudió los cimientos de una industria que aún no asimila su ausencia.

Sin embargo, más allá de las cifras de reproducciones y los récords en tarima, la verdadera dimensión de la tragedia se ha sentido en el seno de su hogar.

Tras el siniestro, Camila Jiménez, hija del intérprete de "Aventurero", rompió el silencio a través de sus redes sociales para expresar un dolor que ha conmovido a millones.



Con una sensibilidad que refleja la cercanía que mantenía con su progenitor, la joven compartió un mensaje que rápidamente se volvió tendencia: “Te amo, papá. No sabes cuánto me parte el alma ver tus videos y que no estés aquí”.



¿Cómo fue el accidente de Yeison Jiménez?

La reconstrucción de los hechos, basada en los informes de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, revela que la tragedia ocurrió apenas instantes después de que la aeronave con matrícula N325FA intentara despegar del aeropuerto de Paipa.

Según las investigaciones preliminares, el aparato presentó una falla crítica durante la maniobra inicial de ascenso.

De acuerdo con las fuentes oficiales, la avioneta no logró ganar la altitud necesaria para estabilizarse, perdiendo el control y saliéndose de la trayectoria prevista apenas segundos después de dejar la pista.

El desenlace fue fatal: el vehículo impactó violentamente contra un potrero en la vereda Romita, una zona rural ubicada entre los municipios de Paipa y Duitama.

Testigos presenciales y organismos de socorro, como los Bomberos y la Defensa Civil, reportaron que tras el choque se desató un incendio casi instantáneo que envolvió la estructura en llamas.

Esta conflagración impidió cualquier maniobra de rescate efectiva, resultando en la muerte inmediata de sus seis ocupantes, incluyendo a la tripulación y al equipo cercano del artista.

Minutos antes de que el motor fallara, el ambiente dentro de la cabina parecía ser de normalidad y compromiso profesional. Waisman Mora, fotógrafo y realizador audiovisual del cantante, capturó lo que hoy es un documento desgarrador: el último video del despegue desde el interior de la aeronave.

En las imágenes se observa el inicio de un trayecto que tenía como fin cumplir con una presentación en Marinilla, Antioquia, donde el pueblo ya lo esperaba para sus fiestas populares.

Junto a Yeison Jiménez, fallecieron sus colaboradores más cercanos: Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio y el propio Waisman Mora.

La pérdida de este equipo de trabajo generó una ola de reacciones entre colegas como Pipe Bueno y Jessi Uribe, quienes han manifestado su consternación ante la partida de un líder que, a sus 34 años, ya se perfilaba como una leyenda internacional.

