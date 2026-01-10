Revelan último mensaje que envió Yeison Jiménez antes de morir en la avioneta

Continúan apareciendo detalles del accidente aéreo donde perdió la vida Yeison Jiménez junto a su equipo de trabajo, en Paipa, Boyacá, este 10 de enero. El artista, considerado uno de los exponentes más talentosos y queridos del género, dejó un gran vacío en la música colombiana.

El productor Georgy Parra, amigo cercano del cantante, reveló la última conversación que sostuvo con él mientras trabajaban en un nuevo proyecto musical, esto minutos antes de la tragedia. En el mensaje, Yeison expresó: “Papito, acá escuchando el tema. Amén, rey”.

Antes de abordar la avioneta chárter que lo llevaría desde Paipa hacia Marinilla, Antioquia, donde tenía programada su próxima presentación, Jiménez compartió contenido en sus redes sociales sobre lo que fue su último día de vida.



Donde por medio de su cuenta de Instagram compartió videos y fotografías de su paso por Málaga, Santander, el artista publicó una frase que hoy resuena con un simbolismo doloroso: “Siempre humilde porque lo que Dios da, también puede quitar”.



¿Qué más detalles se conocieron del accidente de Yeison Jiménez?

La Aeronáutica Civil informó que el siniestro ocurrió pocos minutos después del despegue desde el aeropuerto de Paipa. Según los reportes preliminares, la avioneta no logró alcanzar la altura necesaria y se estrelló en un potrero cercano, desatando un incendio que consumió la aeronave por completo.

Tanto es así que, en el accidente fallecieron los seis ocupantes a bordo, incluyendo a varios miembros de la agrupación musical de Yeison Jiménez

Actualmente, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aerocivil se encuentra realizando la inspección en el lugar de los hechos. Los expertos analizan los restos del avión, las condiciones climáticas del momento y los registros de mantenimiento para determinar las causas exactas del siniestro, aunque han enfatizado que aún es prematuro señalar un motivo único.

"La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate notificó la activación de la señal de la localización de emergencia en el sector del evento",

"Actualmente, el SAR Bogotá se encuentra en comunicación directa con la Policía Nacional, cuyo personal ya se encuentra en el lugar del siniestro", escribió la entidad.

La noticia ha generado una ola de reacciones en el gremio artístico. Figuras como Jhonny Rivera manifestaron estar en "shock" ante lo sucedido, calificando el evento como "inexplicable". Mientras otros han compartido varios momentos con Yeison Jiménez.

