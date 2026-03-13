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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Katy Perry termina envuelta en llamas? Esto se sabe sobre su estado de salud

¿Katy Perry termina envuelta en llamas? Esto se sabe sobre su estado de salud

La grabación de un video musical muestra a la mujer envuelta en llamas durante un rodaje; crece la inquietud por el estado de salud de Katy Perry.

¿Katy Perry termina envuelta en llamas?
¿Katy Perry termina envuelta en llamas?
/Foto: AFP/ redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 13 de mar, 2026

Un video que circula masivamente en redes sociales tiene al público hablando de Katy Perry. En las imágenes se ve a una mujer caminando mientras su ropa y parte de su cuerpo están envueltos en llamas, una escena tan intensa que muchos pensaron que se trataba de un fragmento de una superproducción cinematográfica.

Sin embargo, el clip estaría relacionado con el rodaje de “Watch It Burn”, el nuevo material audiovisual de la artista.

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La grabación, difundida especialmente en plataformas como TikTok y X, muestra lo que parece ser una coreografía cuidadosamente diseñada con fuego real.

La figura avanza lentamente mientras las llamas se expanden por su espalda, una técnica conocida en la industria como “full body burn”, utilizada en escenas controladas con especialistas.

El nivel de realismo encendió de inmediato el debate: ¿es realmente la intérprete de “Firework” o se trata de una doble de riesgo? Hasta ahora, el equipo oficial de la cantante no ha emitido un pronunciamiento que confirme si ella participó directamente en la escena o si todo fue ejecutado por profesionales entrenados.

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Foto: Instagram @katyperry

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El contexto del video coincide con el concepto del tema “Watch It Burn”, cuyo título sugiere imágenes de destrucción y renacimiento.

En ese sentido, la puesta en escena podría funcionar como una metáfora visual, aunque la crudeza del material ha hecho que muchos lo interpreten como algo más literal.

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En el clip también se escucha la reacción del equipo de producción. Varias personas gritan sorprendidas mientras la mujer intenta apartarse del fuego. Segundos después, alguien corre hacia ella para ayudarla a apagar las llamas, aunque aparentemente también habría sufrido una lesión menor durante el intento.

Finalmente, otros integrantes intervienen con extinguidores hasta controlar completamente la situación.

Ese breve momento de tensión ha sido analizado cuadro por cuadro por seguidores de la artista. Algunos aseguran reconocer su silueta, su forma de caminar e incluso su voz, lo que alimenta la teoría de que sí sería ella. Otros, en cambio, creen que se trata de una recreación profesional o incluso de material editado para generar impacto viral.

No sería la primera vez que Katy Perry utiliza elementos visuales extremos en sus producciones.

¿Cómo está la salud de Katy Perry?

La incertidumbre también gira alrededor de su estado de salud. Al no existir confirmación oficial sobre la identidad de la persona en el video, tampoco hay claridad sobre si la cantante sufrió algún tipo de lesión o si la escena fue completamente segura dentro de los protocolos habituales de filmación.

Por ahora, lo único claro es que la escena logró exactamente lo que muchos proyectos audiovisuales de Katy Perry buscan: capturar la atención global en cuestión de horas.

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