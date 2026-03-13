Lucas Arnau atropelló a su perro y ahora vive un gran duelo: “Fue sin querer”

El cantante colombiano Lucas Arnau compartió con sus seguidores una noticia personal que generó numerosas reacciones en redes sociales. A través de sus cuentas oficiales, el artista informó la muerte de su perro, una mascota que durante años apareció en varias publicaciones y momentos de su vida cotidiana.

Compartió la publicación el jueves 12 de marzo, en la que el intérprete explicó que Atún, nombre del perrito, falleció luego de un accidente. La noticia apareció acompañada de varias fotografías en las que se ve al perro en distintos momentos junto al cantante. El mensaje provocó comentarios de seguidores y personas cercanas que enviaron palabras de apoyo.

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Arnau utilizó su perfil para contar lo ocurrido y despedirse de su amigo perruno. En el texto dejó claro el vínculo que mantenía con su mascota y recordó varios momentos compartidos. La publicación rápidamente se difundió entre usuarios que siguen su carrera musical.



El artista decidió comunicar la noticia directamente a su comunidad digital. En la publicación mencionó el accidente que terminó con la vida del perro y explicó que la situación resultó inesperada para su familia.

En las imágenes difundidas aparece su mascota en distintos escenarios, algunos dentro de la casa y otros en actividades al aire libre. El cantante acompañó el post con un mensaje de despedida que reflejó el cariño que sentía por su mascota.

Fuiste el amor más puro que jamás haya conocido. Gracias ‘Tunchito’, quedaste tatuado en mi alma para siempre, te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Descansa en paz angelito de mi vida Escribió el artista

Los comentarios de seguidores se multiplicaron pocas horas después de la publicación. Muchos usuarios compartieron experiencias similares y enviaron mensajes de solidaridad. Otros recordaron que las mascotas suelen convertirse en parte importante de la vida diaria de muchas personas.

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¿Qué le pasó al perro de Lucas Arnau?

Lucas Arnau contó a sus seguidores lo ocurrido con su mascota a través de un video publicado en redes sociales. En ese mensaje explicó que todo ocurrió mientras movía su vehículo y el perro se cruzó de manera repentina frente al carro.

El cantante relató que el hecho sucedió de forma accidental. “Tuvimos un accidente muy duro. El perro se cruzó justo cuando estaba moviendo el carro y lo atropellé, sin darme cuenta”, dijo el artista en el video.

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En ese mismo mensaje también explicó que el animal resultó con varias lesiones. Según detalló, el perro sufrió una fractura en una de sus patas y además presentó problemas en uno de sus pulmones. “Tiene una fractura en una de sus paticas, está con mucho dolor y uno de sus pulmones quedó comprometido”, comentó.

También señaló que el estado de salud del animal generó preocupación, debido a que las lesiones complicaban su recuperación. El cantante explicó que los veterinarios evaluaban su situación y que el panorama médico era delicado.

Horas más tarde, el artista utilizó nuevamente sus redes sociales para pedir apoyo a quienes lo siguen. En ese momento compartió un mensaje en el que pidió oraciones por la salud de su mascota.

“Les pido una oración por mi gordito para que logre salir adelante después de este accidente. Tiene la patica izquierda con una fractura grande, que puede tratarse, pero también tiene un pulmón comprometido con líquido y eso reduce mucho sus posibilidades”, escribió.

La muerte de Atún representó un momento difícil para el cantante, quien en varias ocasiones mostró en redes sociales el cariño que sentía por su mascota. Finalmente, Lucas Arnau publicó un mensaje de despedida en sus perfiles digitales, donde compartió fotos del perro y palabras para recordarlo.

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