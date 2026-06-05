Querido e histórico futbolista colombiano confirma que tiene cáncer: "Voy a desaparecer"

Una noticia relacionada con el ex futbolista Iván René Valenciano generó preocupación entre los aficionados del fútbol colombiano.

El histórico goleador barranquillero reveló públicamente que actualmente enfrenta una enfermedad y que en los próximos días iniciará una etapa más exigente de tratamiento médico, razón por la que reducirá notablemente sus apariciones públicas.

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La confesión se produjo durante una conversación con el actor y creador de contenido Aco Pérez, espacio en el que el exfutbolista habló abiertamente sobre el momento personal que atraviesa.

Allí explicó que está luchando contra un cáncer y que ha decidido asumir este proceso con determinación.

Las declaraciones sorprendieron a muchos seguidores que recuerdan a Valenciano como uno de los delanteros más importantes que ha tenido el fútbol colombiano.

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Durante años, el exjugador construyó una carrera destacada gracias a su capacidad goleadora y a las múltiples alegrías que entregó a los aficionados en los estadios del país.

Futbolista Iván René Valenciano confirmó que tiene cáncer, /Foto: Instagram Iván René

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¿Qué enfermedad tiene Iván René Valenciano?

Durante la entrevista, Iván René Valenciano explicó que fue diagnosticado con trombocitosis esencial, una enfermedad que afecta la médula ósea y que provoca una producción excesiva de plaquetas en la sangre.

Según relató, esta condición requiere controles médicos permanentes y un tratamiento especializado debido a las complicaciones que puede generar en el organismo.

El exfutbolista contó que recibió la noticia como un desafío y que desde entonces ha enfocado sus esfuerzos en afrontar cada etapa del proceso.

Lejos de ocultar la situación, Valenciano decidió compartirla públicamente para explicar también por qué estará menos activo durante los próximos meses.

El exjugador señaló que deberá concentrarse completamente en el tratamiento que adelantará fuera del país.

“Luchando contra un cáncer, esa es la lucha que tengo en estos momentos [...] Es un reto, me da la posibilidad de poder pelear la vida, no de destruirla [...] voy a desaparecer un poco de la parte pública porque voy a entrar en tratamiento”, reveló el exfutbolista.

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Además, explicó que próximamente viajará a Estados Unidos para iniciar una fase más intensa del procedimiento médico que viene adelantando.

Salud de Valenciano decae en Estados Unidos /Foto: Instagram: @ivanvalenciano9

El máximo goleador histórico del Junior atraviesa un momento complejo

Hablar de Iván René Valenciano es hablar de una de las figuras más importantes en la historia del fútbol colombiano.

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El barranquillero dejó una huella imborrable especialmente en el Junior de Barranquilla, club con el que alcanzó cifras que todavía lo mantienen entre los grandes referentes de la institución.

Con 158 anotaciones, Valenciano continúa siendo el máximo goleador histórico del equipo rojiblanco, una marca que lo convirtió en ídolo para varias generaciones de aficionados.

Su nombre también aparece entre los grandes artilleros del fútbol profesional colombiano. A lo largo de su carrera consiguió 217 goles, registro que lo ubica entre los máximos anotadores que ha tenido el campeonato nacional.

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Gracias a ese rendimiento, el exdelantero logró consolidar una trayectoria llena de reconocimientos y momentos memorables dentro de las canchas.

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Su capacidad para definir frente al arco y su protagonismo en distintos torneos hicieron que su figura permaneciera vigente incluso después de su retiro.

Ahora, sin embargo, el desafío es completamente diferente. El propio Valenciano reconoció que atraviesa una situación exigente desde el punto de vista médico, aunque dejó claro que mantiene una actitud positiva frente a lo que viene.

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En sus declaraciones explicó que asumió esta etapa como una oportunidad para seguir adelante y continuar enfrentando cada reto que se presenta. Por esa razón, anunció que disminuirá sus actividades públicas mientras se concentra en el tratamiento que comenzará próximamente.