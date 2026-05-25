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La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Las 4 estrellas sacrificadas por Lorenzo que verán el Mundial 2026 por TV

Las 4 estrellas sacrificadas por Lorenzo que verán el Mundial 2026 por TV

¿Por qué quedaron fuera? Las ausencias más sonadas de la Selección Colombia en la convocatoria de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.

Lista de convocados Colombia 2026: Las ausencias de Lorenzo
Lista de convocados Colombia 2026: Las ausencias de Lorenzo
/Foto: AFP
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 25 de may, 2026

El director técnico Néstor Lorenzo entregó oficialmente la lista de 26 convocados de la Selección Colombia para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026. La expectativa nacional terminó con sorpresas monumentales y un debate encendido en todo el país.

Aunque el estratega argentino mantuvo la base que logró el subcampeonato de la Copa América 2024, el corte definitivo dejó un grupo de "sacrificados" que nadie vio venir. Las ausencias más sonadas de la Tricolor ya generan fuertes controversias entre la hinchada y la prensa especializada.

Puedes leer: ¡Oficial! Estos son los 26 jugadores convocados por la Selección Colombia para el Mundial 2026

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Rafael Santos Borré: El descarte más doloroso del proceso

La gran bomba de la convocatoria fue la exclusión de Rafael Santos Borré. El delantero del Inter de Porto Alegre no solo era un habitual en las planificaciones del cuerpo técnico, sino el jugador de máxima confianza para iniciar la presión alta.

Lorenzo argumentó que su salida se debió a un estricto análisis de rendimiento actual y decisiones tácticas de último momento. Su lugar será ocupado por Juan Camilo "Cucho" Hernández, lo que marca un cambio drástico en el perfil ofensivo que presentará Colombia en el Grupo K contra Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Jhon Durán y el recambio generacional que se detuvo

Otra de las bajas que sacudió las redes sociales fue la de Jhon Durán.

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El atacante, que venía pidiendo pista gracias a su potencia física en el fútbol internacional, se quedó fuera del viaje mundialista de forma sorpresiva. El cuerpo técnico prefirió apostar por la experiencia de Jhon Córdoba y la velocidad de Carlos Andrés Gómez. Esto deja en evidencia que Lorenzo priorizó el momento deportivo e institucional por encima de las proyecciones a largo plazo para el debut en el Estadio Azteca.

Los convocados para de la Selección Colombia para el Mundial 2026
¡Oficial! Estos son los 26 jugadores convocados por la Selección Colombia para el Mundial
Foto: imagen tomada de la FCF

El cerrojo de la Liga MX se quedó sin premio: Kevin Mier fuera

En la portería también se presentó una de las ausencias más polémicas. A pesar de coronarse campeón de la Liga MX con el Cruz Azul, el arquero Kevin Mier fue descartado de la lista definitiva.

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Lorenzo decidió blindar el arco con la veteranía de David Ospina (Atlético Nacional) y Camilo Vargas, acompañados por Álvaro Montero. La decisión priva al guardameta del Cruz Azul de asistir a su primera cita orbital en el mejor momento de su carrera profesional.

Puedes leer: Estos son los colombianos que llegaron a semis de Champions League, además de Luis Díaz

Sebastián Villa: El descarte mediático

Por último, el nombre de Sebastián Villa cerró el debate de los ausentes. Tras ser incluido en la prelista obligatoria de 55 futbolistas, su posible regreso generó una alta tensión mediática debido a sus problemas judiciales del pasado.

No obstante, el timonel argentino decidió cortar las especulaciones y lo excluyó de los 26 pasajeros definitivos, evitando focos de distracción extrafutbolísticos de cara a la concentración en Bogotá.

Con estos nombres fuera, Colombia iniciará su preparación final con partidos amistosos frente a Costa Rica y Jordania en junio. La polémica está servida en las calles: ¿Le pasará factura a Néstor Lorenzo haber dejado a estas figuras fuera del Mundial 2026? Solo el balón dictará la sentencia final.

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