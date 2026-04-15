Estos son los colombianos que llegaron a semis de Champions League, además de Luis Díaz

Este miércoles 15 de abril de 2026, Luis Díaz se consolidó como uno de los mejores jugadores del mundo al liderar la clasificación del Bayern Múnich a las semifinales de la UEFA Champions League entrando en la lista de los colombianos que lograron llegar a esta instancia de la competencia.

A lo largo de un disputado partido el equipo bávaro eliminó al Real Madrid, el máximo ganador del certamen, asegurando su presencia ante el Paris Saint Germain, el atacante guajiro fue la figura central del Bayern en la victoria 4-3 sobre el conjunto español.

Puedes leer: Santiago Castrillón recibió golpe antes de caer en pleno partido, ¿detuvo su corazón?



El colombiano logró anotar el tercer tanto de su equipo durante el segundo tiempo, un gol fundamental para sentenciar el 6-4 en el marcador global y que en ese momento ponía el empate parcial, gracias a esto, llegó a 24 goles en la temporada, siendo una de las mejores en su carrera.



Esta clasificación marca la segunda vez que el colombiano llega a la instancia de semifinales, tras haberlo logrado anteriormente con el Liverpool en la temporada 2021-22, donde llegó a ser finalista.

GOLAZO DE LUIS FERNANDO DÍAZ MARULANDA PARA QUE BAYERN MÚNICH GANE 5-4 LA SERIE A REAL MADRID pic.twitter.com/hsnbPncnAg — Pablo Giralt (@giraltpablo) April 15, 2026

Además de Luis Díaz, qué otros colombianos llegaron a la semifinal

Con su reciente logro, el guajiro se une a un exclusivo grupo de futbolistas colombianos que han dejado su huella en la penúltima ronda de la Liga de Campeones llegando a una instancia importante, los cuales son:

Publicidad

Iván Ramiro Córdoba: El defensor en el Inter de Milán fue el primer colombiano en alcanzar esta instancia, lográndolo en las temporadas 2002-03 y 2009-10. James Rodríguez: Posee el récord del colombiano con más semifinales consecutivas, alcanzadas con el Real Madrid en las temporadas 2014-15, 2015-16 y 2016-17. Radamel Falcao García: El "Tigre" alcanzó su única semifinal de Champions en la edición 2016-17 con el equipo del principado. Juan Guillermo Cuadrado: el nacido en Necoclí fue pieza clave en el esquema de la "Juve" para llegar a la antesala de la final en el año 2017. Dávinson Sánchez: En la temporada 2018-19, el defensor formó parte de la histórica remontada ante el Ajax que llevó al Tottenham a la final. Luis Díaz: Tras su paso por el Liverpool de Inglaterra en 2012-22, ahora repite la hazaña con el club ‘Barbaro’ en la temporada 2025-26.

Puedes leer: Pelea en Millonarios vs Boyacá Chicó termina con agresión a Pimentel Jr.; policía intervino

Mientras el Bayern Múnich celebra su paso a semis, Luis Díaz se mantiene como el único colombiano en acción en la competencia, luego de la eliminación del Sporting de Lisboa de Luis Suárez este mismo miércoles.