El “chamán” del concierto de Ryan Castro en Medellín rompe el silencio, ¿qué hacía?

Su aparición no pasó desapercibida. Mientras el concierto de Ryan Castro avanzaba en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, un personaje en la parte trasera del escenario empezó a robarse miradas y comentarios en redes.

Vestido con elementos tradicionales, muchos lo señalaron como un “chamán”, y desde ese momento comenzaron las especulaciones.

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Días después, el misterio tomó forma. La creadora de contenido Sofía Meza reveló quién era el hombre y le dio espacio para hablar en su pódcast La Ruta al Alma. Allí, el invitado, presentado como el abuelo Suaga Gua, explicó con sus propias palabras qué hacía realmente en ese evento que reunió a miles de personas.

¿El chamán logra que no llueva en conciertos?

Según contó, su presencia no tenía que ver con un espectáculo adicional ni con algo improvisado. Su rol estaba ligado a su formación como guía espiritual dentro de una tradición ancestral vinculada al pueblo muisca chibcha. Desde esa base, aseguró que participa en encuentros masivos con un propósito específico: aportar a la armonización del entorno.

Durante el concierto del 25 de abril, muchos asistentes notaron su presencia justo en un momento en el que una leve lluvia apareció sobre el estadio. En redes sociales, algunos usuarios comenzaron a relacionar ambos hechos, sugiriendo que el hombre tenía algún tipo de control sobre el clima.

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Frente a esas versiones, fue directo. Negó que su función estuviera relacionada con intervenir fenómenos naturales. En cambio, explicó que su práctica se basa en una conexión distinta con el entorno, en la que busca interpretar lo que ocurre alrededor y acompañar energéticamente el espacio donde se encuentra.

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En el pódcast, también detalló que este tipo de participación no es algo aislado. Afirmó que ha estado presente en otros eventos de gran formato, donde su papel se mantiene en la misma línea: observar, acompañar y generar un equilibrio desde su visión espiritual.

Otro punto que llamó la atención fue la manera en que describió su preparación. Señaló que su práctica implica un estado de concentración particular, en el que busca conectarse con elementos del entorno y con lo que define como leyes naturales. Desde ahí, interpreta lo que sucede durante el evento.

Además, dejó claro que su presencia en el concierto de Ryan Castro no fue casual. Forma parte de una dinámica que, según explicó, se ha venido integrando en distintos espacios donde se mezclan lo cultural, lo musical y lo simbólico.