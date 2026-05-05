¿Qué pasará con tus ahorros? El Gobierno lanza jugada sobre el traslado a Colpensiones

El panorama pensional en Colombia vive un momento crítico. Tras la suspensión provisional del Decreto 415 de 2026 por parte del Consejo de Estado, los Ministerios de Trabajo y Hacienda han radicado oficialmente un recurso de súplica.

Esta acción jurídica busca restablecer el traslado masivo de 25 billones de pesos desde las AFP privadas hacia Colpensiones, una medida que ha generado incertidumbre entre millones de ahorradores.

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¿Qué es el recurso de súplica y por qué lo radicó el Gobierno?

El recurso de súplica es la herramienta legal con la que el Gobierno Nacional intenta que la misma corporación judicial (el Consejo de Estado) revise la decisión que frenó el traslado de los recursos.

Según el Ministerio de Hacienda, la suspensión del decreto afecta la liquidez programada para el nuevo sistema pensional y pone en riesgo la transición hacia el modelo de pilares.

Los argumentos del Gobierno se centran en que el traslado de los $25 billones no es una expropiación, sino un ajuste técnico necesario para garantizar el pago de las mesadas en el régimen público.

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Sin embargo, los críticos y gremios de las AFP sostienen que este movimiento masivo de capital podría desestabilizar el mercado de valores y afectar la rentabilidad a largo plazo de los afiliados.

Colpensiones despeja dudas sobre pagos a pensionados tras el freno al salario mínimo Foto: Labs.google y Colpensiones

El impacto del Decreto 415 en los afiliados

El Decreto 415 de 2026 ordenaba que los recursos de los cotizantes que ganan menos de 2.3 salarios mínimos pasaran de fondos privados como Porvenir o Protección hacia Colpensiones de manera inmediata.

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Por ahora, debido a la suspensión judicial, los recursos permanecen en las AFP privadas. El éxito o fracaso del recurso de súplica radicado hoy determinará si el proceso de traslado se reanuda esta misma semana o si queda congelado hasta que se dicte una sentencia de fondo.

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Conclusión

La batalla legal por el futuro de las pensiones en Colombia está en su punto más álgido. Se recomienda a los afiliados consultar su Historia Laboral en la sede electrónica de Colpensiones para verificar sus semanas cotizadas mientras se resuelve la situación de sus saldos en el fondo de ahorro.