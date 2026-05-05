Caso Jardín Botánico: inspecciones a mujer y bebé tras falso accidente del esposo

Lo que en un inicio se reportó como un accidente de tránsito en inmediaciones del Jardín Botánico de Bogotá terminó convirtiéndose en una investigación mucho más compleja tras los hallazgos de las autoridades.

Todo ocurrió el 12 de diciembre de 2025. En ese momento, organismos de emergencia llegaron a la escena tras el reporte de un vehículo que había chocado contra un árbol. Dentro del carro estaban una mujer, un bebé de 10 meses y un hombre que, según los primeros reportes, se encontraba inconsciente.

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Sin embargo, desde el inicio hubo detalles que no encajaban del todo. Con el paso de las horas, los análisis realizados por la Fiscalía General de la Nación y los estudios forenses empezaron a cambiar la lectura del caso.

De acuerdo con lo informado por una funcionaria de la entidad, las evidencias recopiladas indicaron que las condiciones de los cuerpos no correspondían a un accidente vial. Este hallazgo fue clave para redirigir la investigación hacia otra hipótesis.

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“Las actividades investigativas adelantadas por la muerte de una mujer y su hijo de 10 meses, en lo que inicialmente se consideró como un accidente de tránsito ocurrido el 12 de diciembre del 2025 en inmediaciones del Jardín Botánico de Bogotá, permitieron obtener elementos materiales probatorios que dan cuenta de la ocurrencia de un doble homicidio en el que estaría involucrado el padre del menor”, explicó la funcionaria.

Los análisis detallaron que la mujer presentaba una herida en el cuello ocasionada por un objeto cortopunzante, mientras que el menor tenía lesiones que no coincidían con la dinámica de un choque vehicular. Estos resultados fueron determinantes para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.

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Los detalles más recientes del caso también fueron abordados en el pódcast Más Allá del Silencio, dirigido por Rafael Poveda, donde se conocieron testimonios de los investigadores que llegaron al lugar en los primeros momentos.

Uno de ellos fue José Luis Higuera, intendente jefe móvil de criminalística de tránsito de la Policía. Según explicó, aunque sí hubo un choque, el nivel de impacto no era lo suficientemente fuerte como para causar la muerte de los ocupantes. Los daños en el vehículo no coincidían con un desenlace fatal por colisión.

Además, señaló que los cuerpos no presentaban lesiones típicas de un accidente. La mujer, ubicada en el asiento del conductor, y el menor no tenían signos compatibles con un impacto de esa naturaleza, lo que generó dudas desde el primer análisis en la escena.

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Por su parte, el investigador Yeison Novoa indicó que la mujer tenía una lesión en la zona de la carótida del cuello, específicamente en el costado izquierdo. Esta información fue compartida con el fiscal del caso y reforzó la hipótesis de que no se trataba de un accidente.

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Otro punto que llamó la atención fue el testimonio del hombre involucrado, quien inicialmente fue tratado como víctima del supuesto accidente. Posteriormente, se le realizó una entrevista para reconstruir la ruta y entender cómo se habría producido el choque.

Según lo expuesto en el pódcast, los análisis también apuntan a que el menor habría sufrido una fuerte agitación que comprometió su columna cervical. Este elemento fue clave dentro de la línea investigativa para establecer la secuencia de los hechos.

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Finalmente, los investigadores plantearon que la escena habría sido modificada. Según su reconstrucción, la mujer habría sido ubicada en el asiento del conductor después de lo ocurrido, mientras que el hombre se posicionó en otro lugar del vehículo para simular el accidente.