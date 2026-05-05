Mujer pierde la vida tras lanzarse de tirolesa extrema; quedó colgando

Un accidente ocurrido en un parque de atracciones extremas en Huaying se convirtió en tema global luego de que se difundieran imágenes del momento exacto en el que una mujer sufre una caída durante una actividad de alto riesgo desde una tirolesa.

El hecho se registró el pasado 3 de mayo en el Maliuyan Adventure Park, un lugar conocido por ofrecer experiencias extremas para quienes buscan adrenalina.

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Todo ocurrió en una atracción tipo tirolesa, específicamente en una modalidad conocida como “columpio de cascada”.



Según los reportes iniciales, la mujer se encontraba lista para iniciar el recorrido. En el video se le ve equipada con casco y una capa azul, mientras dos trabajadores del parque realizan la preparación previa. Hasta ese momento, todo parecía transcurrir con normalidad.

Sin embargo, hay un detalle que ha llamado la atención. En las imágenes se observa que, segundos antes de iniciar el movimiento, la mujer habría intentado advertir algo relacionado con el sistema de seguridad. Aunque el audio no es claro, varios usuarios interpretan que estaba señalando un posible problema con la cuerda que debía sostenerla.

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La mujer quedó colgando de la tirolesa

A pesar de esa señal, el mecanismo de la atracción continuó. El sistema se activó y la lanzó hacia adelante, superando la barandilla de seguridad. En ese punto ocurrió lo inesperado: la cuerda se desprendió, provocando una caída desde una altura considerable. Habría chocado de frente contra un acantilado.

Tras el impacto, la mujer fue atendida y trasladada a un centro médico cercano. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció durante el proceso de atención.

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El caso generó una reacción inmediata por parte de las autoridades de la provincia de Sichuan, quienes iniciaron una investigación para establecer qué ocurrió exactamente. Uno de los puntos clave que se analiza es si existieron fallas en los protocolos de seguridad o en la revisión del equipo antes de la actividad.

Como medida inicial, el parque anunció el cierre temporal de sus instalaciones entre el 4 y el 10 de mayo. Durante ese periodo se realizarán inspecciones técnicas y revisiones detalladas de cada una de las atracciones.

Además, la estructura específica en la que ocurrió el incidente permanecerá fuera de operación de manera indefinida mientras avanzan las indagaciones.