Arelys Henao habla con valor sobre delicado accidente que sufrió su hijo: "Una señal"

Si sigues de cerca la vida de Arelys Henao, seguro sabes que su familia es lo más sagrado para ella. Pero lo que quizás no sabías, y que ella misma soltó en El Klub de La Kalle, es el drama deportivo que vivió su hijo Miguel.

Tú que lo has visto en redes sociales sabes que el joven tiene toda la estampa de un atleta, y de hecho, estaba haciendo una carrera impresionante en el fútbol internacional, pasando por equipos en Italia, el Porto y hasta el Cruz Azul de México. Sin embargo, todo se derrumbó de un momento a otro.

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Durante la entrevista, la Reina de la Música Popular se puso seria para contar cómo una crisis familiar los golpeó a todos cuando Miguel tuvo que enfrentar la realidad de su cuerpo.

No fue una decisión fácil ni por falta de ganas, sino que una lesión física muy grave lo obligó a colgar los guayos justo cuando estaba en su mejor momento.

Para una madre que ha luchado tanto, ver el sufrimiento de un hijo al perder su gran pasión fue algo que la marcó profundamente.

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Arelys explicó que sufrieron muchísimo como familia por esa lesión en el músculo que no le permitió seguir compitiendo al nivel exigido.

Fue un golpe anímico durísimo para el joven, pero la cantante, con esa fe que la caracteriza, lo tomó como un mensaje del destino.

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"Realmente esa esa lesión fue la señal de no poder seguir más", confesó Arelys en los micrófonos de La Kalle, dejando claro que a veces la vida te frena en seco para mostrarte otro camino.

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Tú te imaginarás lo que es para un joven de 1.92 de estatura, que ya estaba rozando la gloria en las canchas del mundo, tener que decir adiós a su sueño.

Arelys recordó cómo le daba ánimos en esos momentos oscuros: "hijo, tú eres capaz, vamos a salir adelante, hijo, no te preocupes, hay otros caminos".

Y parece que sus palabras surtieron efecto, porque aunque el fútbol ya es cosa del pasado, Miguel no se quedó de brazos cruzados.

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Ahora, el hijo de la artista está enfocado en sus propios negocios y, curiosamente, está siguiendo un poco los pasos de su madre al estudiar guitarra y meterse más en el mundo de la música.

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Aunque fue un proceso doloroso entender que el campo de juego ya no era su lugar, Arelys asegura que hoy está entusiasmado con sus nuevos proyectos.

Escucha la entrevista completa aquí: