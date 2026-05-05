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La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / El video de Arelys Henao grabado en Medellín que terminó en la 'basura'

El video de Arelys Henao grabado en Medellín que terminó en la 'basura'

La cantante relató cómo prefirió perder el dinero del anticipo antes que presentar un material que no cumplía con sus estándares de calidad.

El video de Arelys Henao grabado en Medellín que terminó en la 'basura'
El video de Arelys Henao grabado en Medellín que terminó en la 'basura'
Foto: La Kalle
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 5 de may, 2026

Grabar un video musical parece algo glamuroso, pero para Arelys Henao, a veces puede convertirse en una verdadera pesadilla.

En su reciente visita a El Klub de La Kalle, la artista destapó una anécdota que te va a dejar frío: una producción grabada en Medellín que salió tan, pero tan mal, que prefirió perder la plata antes que dejar que sus fans vieran ese resultado.

Puedes leer: Arelys Henao revela qué fue lo primero que le vio a su esposo; la volvió loca

Si tú creías que todo en la carrera de la Reina era perfecto, esta historia de "gajes del oficio" te va a mostrar la otra cara de la moneda.

Arelys le contó a los periodistas de La Kalle que todo sucedió con una empresa de muchachos que apenas estaban empezando en la industria. Ella, queriendo apoyar el talento joven, aceptó trabajar con ellos.

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El día de la grabación todo parecía ir sobre ruedas; ella veía locaciones lindas, a todo el equipo uniformado y cámaras por todos lados, lo que le dio la confianza de que el producto final sería una joya. "No, esto va a quedar...", pensaba ella mientras trabajaban durante todo el día sin descanso.

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Pero ¡oh, sorpresa! Cuando por fin le entregaron el material para revisarlo, la realidad fue un baldazo de agua fría. La artista no usó filtros para describir lo que vio: "desenfocadas, oscuras" y con problemas de continuidad tan graves que las escenas daban saltos sin sentido.

Fue un desastre técnico total que no estaba a la altura de una estrella de su calibre. La decepción fue tan grande que no hubo vuelta atrás.

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La reacción de su esposo y mánager, Wilfredo, fue inmediata al ver el material. Arelys recordó en la entrevista que él simplemente dijo: "No, dígales que dejemos así con el anticipo tranquilo, no hay problema".

Prefirieron dar por perdido el dinero que ya habían pagado antes que intentar arreglar algo que, en palabras de la propia Arelys, era simplemente "horroroso". ¡Imagínate el nivel del desastre para que decidieran botar el trabajo de todo un día y la inversión económica!

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Al final, este "chasco" profesional obligó a la cantante a repetir todo el video desde cero con otra empresa diferente para poder cumplir con sus estándares de calidad. Aunque mandó un saludo y un abrazo a los muchachos que hicieron el primer intento, dejó muy claro que "por allá no nos vemos".

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Escucha la entrevista completa aquí:

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