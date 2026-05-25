La cruel frase del anestesiólogo mientras Yulixa perdía la vida; sigue prófugo

El caso de Yulixa Consuelo Toloza sigue revelando detalles que tienen conmocionadas a miles de personas en Colombia.

Esta vez, nuevas declaraciones conocidas durante el avance de las investigaciones dejaron al descubierto la frase que habría pronunciado el presunto anestesiólogo del centro estético clandestino cuando la mujer comenzó a presentar graves complicaciones de salud durante el procedimiento.

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La expresión, revelada en medio de las diligencias judiciales y citada por investigadores del caso, terminó convirtiéndose en uno de los puntos más impactantes dentro de toda la reconstrucción de los hechos.

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Según las versiones recopiladas por las autoridades, el hombre identificado como “Leo” o “Leonardo”, señalado de participar en la intervención ilegal, habría insistido en que “sin cuerpo no hay delito”.

Las palabras habrían marcado el rumbo de las decisiones posteriores tomadas dentro del establecimiento conocido como ‘Beauty Láser’, pues a partir de allí decidieron hacer lo posible para sacar el cuerpo de Yulixa del lugar.

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La investigación reconstruyó las últimas horas de Yulixa Toloza

De acuerdo con información revelada por la Sijín de Bogotá en el pódcast “Más Allá del Silencio”, la salud de Yulixa comenzó a deteriorarse en plena intervención estética.

En lugar de solicitar ayuda médica inmediata o trasladarla a un hospital, las personas que estaban en el lugar presuntamente comenzaron a coordinar cómo ocultar lo sucedido.

Las cámaras de seguridad se convirtieron en piezas fundamentales para reconstruir el recorrido realizado después del procedimiento. Los videos muestran el momento en que Yulixa fue sacada del establecimiento y subida a un vehículo en horas de la noche.

A partir de ese instante, comenzó un recorrido por distintas vías de Cundinamarca que terminó días después con el hallazgo del cuerpo entre los municipios de Apulo y Anapoima. La investigación avanzó gracias al análisis de registros de peajes, cámaras, movimientos telefónicos y testimonios recopilados por las autoridades.

Según el coronel Fabio Mauricio Gallego, jefe de la Sijín de Bogotá, los agentes trabajaron durante varios días revisando cientos de horas de grabaciones y material probatorio para identificar cada uno de los movimientos realizados por los implicados.

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Uno de los detalles que más llamó la atención dentro de la investigación fue precisamente la frase atribuida al presunto anestesiólogo cubano, quien actualmente sigue siendo buscado por las autoridades y es considerado pieza clave dentro del caso.

La cruel frase del anestesiólogo mientras Yulixa perdía la vida

Quién es “Leo”, el hombre señalado en el caso

La identidad de “Leo” o “Leonardo” comenzó a aparecer durante las audiencias relacionadas con las capturas realizadas en Cúcuta. Según la Fiscalía, el hombre habría participado directamente en la intervención realizada a Yulixa junto al supuesto cirujano Eduardo David Ramos.

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Las autoridades aseguran que existen videos donde se observa al señalado anestesiólogo ingresando al establecimiento el mismo día del procedimiento. Ese material audiovisual se convirtió en una de las principales evidencias dentro del proceso judicial.

Hasta ahora, las investigaciones intentan establecer si realmente tenía autorización o preparación médica para suministrar anestesia, teniendo en cuenta que el establecimiento funcionaba bajo apariencia de peluquería y no contaba con permisos para procedimientos de alta complejidad.

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Además de Leonardo, en el expediente también aparecen vinculados María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del centro estético; Edinson José Torres Sarmiento; Eduardo David Ramos y otras personas relacionadas con el ocultamiento del vehículo utilizado para movilizar a Yulixa tras el procedimiento.

Mientras tanto, la búsqueda del presunto anestesiólogo continúa activa. Las autoridades consideran que su testimonio podría esclarecer varios de los momentos clave ocurridos dentro del establecimiento antes de que la situación terminara convirtiéndose en uno de los casos más comentados del país durante las últimas semanas.