María Fernanda fue quien dijo dónde dejó a Yulixa; lo hizo en videollamada

Nuevos detalles sobre el caso de Yulixa Toloza siguen saliendo a la luz y esta vez fue el propio coronel Fabio Mauricio Gallego, jefe de la Sijín de Bogotá, quien contó cómo se logró ubicar el cuerpo de la mujer de 52 años luego de varios días de intensa búsqueda en carreteras de Cundinamarca.

La revelación se conoció durante el podcast “Más Allá del Silencio”, dirigido por el periodista Rafael Poveda, espacio en el que el oficial relató cómo avanzó la investigación que terminó conectando a varias personas involucradas en el procedimiento estético ilegal practicado en el establecimiento conocido como ‘Beauty Láser’.

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Según explicó el coronel Gallego, uno de los momentos más importantes de toda la investigación ocurrió cuando desde Colombia lograron establecer una videollamada con María Fernanda Delgado y su pareja Edinson Torres, luego de que las autoridades confirmaran su retención en una comisaría de Venezuela.

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De acuerdo con el relato entregado en el podcast, ambos aparecieron completamente derrotados emocionalmente durante la conversación y terminaron contando detalles fundamentales sobre lo que ocurrió después de que la salud de Yulixa comenzara a deteriorarse dentro del establecimiento clandestino.

La videollamada que cambió el rumbo del caso

El coronel Fabio Mauricio Gallego explicó que la prioridad absoluta de los investigadores era encontrar el cuerpo de Yulixa Toloza. Por esa razón, apenas se confirmó la ubicación de los implicados en Venezuela, se inició una comunicación directa con ellos.

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Durante esa videollamada, según relató el oficial, María Fernanda Delgado y Edinson Torres terminaron confesando dónde habían dejado el cuerpo de la mujer entre los municipios de Apulo y Anapoima.

Las declaraciones habrían estado marcadas por el miedo y la presión del momento. Según contó el coronel, ambos señalaron que muchas de las decisiones posteriores fueron tomadas luego de escuchar repetidamente la frase pronunciada por el presunto anestesiólogo del lugar: “Sin cuerpo no hay delito”.

Esa frase, que ya había sido mencionada anteriormente dentro de la investigación, habría influido directamente en lo que ocurrió después dentro de ‘Beauty Láser’. Según las autoridades, en vez de buscar ayuda médica inmediata, las personas que estaban en el lugar empezaron a pensar cómo desaparecer cualquier rastro de lo sucedido.

El relato entregado por el jefe de la Sijín indica que María Fernanda y su pareja confesaron que actuaron en medio del temor y la desesperación, razón por la cual decidieron sacar el cuerpo del lugar y abandonarlo en una zona boscosa de Cundinamarca.

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Así lograron reconstruir las últimas horas de Yulixa

La investigación se convirtió en una operación contrarreloj para los agentes de la Sijín Bogotá.

Durante varios días, los uniformados revisaron horas de cámaras de seguridad, registros telefónicos, peajes y movimientos de vehículos para reconstruir exactamente qué ocurrió desde que Yulixa ingresó al establecimiento.

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Las cámaras captaron el momento en que la mujer fue sacada del lugar y subida a un vehículo particular. A partir de ahí, comenzó un recorrido que terminó varios kilómetros después, en una zona apartada entre Apulo y Anapoima.

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El coronel Gallego también explicó en el podcast de Rafael Poveda que la información entregada durante la videollamada permitió orientar los rastreos en un punto específico. Gracias a eso, los investigadores pudieron ubicar finalmente el cuerpo de Yulixa en medio de la vegetación.