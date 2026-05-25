Carlos Calero y el amuleto que lo une con su hijo tras superar el cáncer a los 14 años

Carlos Calero es uno de los rostros más queridos de la televisión colombiana, con una trayectoria de 30 años que lo respalda en cada proyecto que emprende.

Sin embargo, más allá de los reflectores y los sets de grabación, existe una faceta personal que pocos conocen a fondo y que está representada en un objeto pequeño pero cargado de un valor sentimental incalculable.

Se trata de una tobillera roja que el barranquillero luce con orgullo y que se ha convertido en su compañía constante desde hace varios años.

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Este accesorio no es una simple cuestión de moda o una cábala superficial. La historia se remonta al año 2018, una fecha que quedó marcada en la memoria de la familia Calero Ceballos como el inicio de una de sus batallas más duras.

En ese entonces, su hijo Carlos fue diagnosticado con cáncer a los 14 años, una situación que puso a prueba la fortaleza y la fe de todos en casa.

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Durante los largos días de tratamiento en el hospital, el joven decidió ocupar su tiempo y expresar su afecto de una manera creativa: empezó a tejer.

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Fue en una de esas jornadas de recuperación donde el joven Carlos tejió con sus propias manos la tobillera roja y se la colocó personalmente a su padre en el pie.

Desde ese preciso instante, el presentador de 'Día a Día' tomó la decisión de no retirársela jamás, convirtiéndola en un símbolo de resiliencia y del vínculo inquebrantable que mantiene con su hijo.

Para él, ese hilo rojo representa la victoria de la vida y el recordatorio diario de que los milagros existen, pues hoy su hijo está feliz, terminando su carrera universitaria y gozando de plena salud.

A pesar del profundo significado que tiene para él, Calero ha tenido que enfrentar comentarios en redes sociales de personas que, sin conocer el trasfondo, juzgan o cuestionan el uso de este accesorio.

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Ante las críticas o dudas de los internautas que ven el "hilito" en sus fotos o videos, el comunicador responde siempre con la decencia que lo caracteriza, explicando que es un regalo de su hijo en medio del tratamiento de cáncer.

Esta respuesta suele silenciar los juicios y transformar la conversación en un espacio de admiración por su historia familiar.

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La fe ha sido el pilar fundamental para Calero en estos procesos. Aunque muchos podrían pensar que este tipo de objetos son protecciones esotéricas, el presentador aclara que es un hombre católico y practicante, servidor de Emaús desde el 2019.

Para él, la tobillera no es un amuleto de suerte, sino un testimonio físico de su agradecimiento con Dios por la salud de su familia.

En su día a día, además de este especial accesorio, suele llevar una camándula bendecida que refuerza su conexión espiritual y su hábito de orar cada mañana antes de iniciar sus labores.

Escucha la entrevista completa aquí: