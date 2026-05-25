Doble asesoría pensional: El "descuido” que podría costarle a miles de trabajadores

Miles de trabajadores en Colombia podrían perder una oportunidad clave para mejorar su futura pensión, ya sea por desconocimiento o por no realizar a tiempo un trámite que, según expertos en seguridad social, podría marcar una diferencia importante en sus ingresos durante la vejez.

La advertencia surge alrededor de la llamada doble asesoría pensional, un mecanismo contemplado en el artículo 76 de la Ley 2381 que permite a ciertos de afiliados analizar cuál régimen pensional les conviene más, antes de que se cierre la ventana legal para hacerlo el próximo 16 de julio de 2026.

La medida aplica para mujeres de 47 años o más y hombres desde los 52 años, que tengan al menos 750 semanas cotizadas en el caso de las mujeres y mínimo 900 semanas cotizadas en el caso de los hombres.



Según explicó la abogada especialista en seguridad social Gina García Rivera, muchas personas aún desconocen que tienen la posibilidad de revisar su situación y definir si les resulta más favorable permanecer en Colpensiones o trasladarse desde un fondo privado como Colfondos.



“La doble asesoría permite tomar una decisión informada con cifras reales sobre el futuro pensional de cada trabajador. Pero esta oportunidad tiene una fecha límite y quien no la aproveche podría perder la posibilidad de acceder a una mejor mesada”, señaló la jurista.

¿Qué es la doble asesoría pensional?

La doble asesoría es un derecho gratuito mediante el cual los afiliados reciben información tanto del régimen público como del privado para comparar:



Valor estimado de la pensión

Semanas cotizadas

Requisitos

Rentabilidad

Condiciones de jubilación

Proyección de ingresos futuros.

El objetivo es que cada persona tome una decisión basada en datos reales y no únicamente en recomendaciones comerciales o desinformación.

¿Quiénes pueden acceder a cambio de fondo?

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La posibilidad de traslado aplica para quienes:



Estén a menos de 10 años de pensionarse

Cumplan la edad mínima requerida

Tengan las semanas exigidas por ley

Paso a paso para solicitar doble asesoría pensional

1. Solicitar la asesoría inicial:

El afiliado debe comunicarse con la administradora donde actualmente tiene sus aportes, ya sea Colpensiones o un fondo privado, y pedir formalmente la doble asesoría.

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En esta etapa se entrega una proyección estimada de la pensión basada en el historial laboral.

2. Recibir la asesoría del otro régimen

Luego, el trabajador debe acudir al régimen contrario para obtener una segunda evaluación y comparar las condiciones entre el sistema público y privado.

3. Analizar cuál opción conviene más

Con ambas proyecciones, la persona puede revisar:



Monto estimado de pensión,

Requisitos,

Sostenibilidad,

Beneficios de cada alternativa.

4. Solicitar el traslado si así lo decide

Si el afiliado concluye que el otro régimen es más favorable, puede iniciar el proceso de traslado antes del vencimiento del plazo legal.

De acuerdo con datos conocidos por expertos en seguridad social, más de 136 mil personas ya aprovecharon esta ventana legal para trasladarse de fondo y alrededor de 24 mil actualmente reciben su pensión.

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Los especialistas insisten en que este trámite puede tardar menos de 30 minutos, pero podría definir las condiciones económicas de una persona durante las próximas décadas.

La fecha límite para cambio de fondo de pensiones

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El principal llamado de los expertos, a las personas que quieran solicitar el cambio de fondo pensional, es a no dejar pasar el plazo establecido por la ley, que vence el 16 de julio de 2026.

Cabe recordar que quienes cumplan las condiciones y aún no hayan realizado la doble asesoría pueden solicitarla directamente con su fondo pensional o a través de los canales oficiales de atención de las entidades correspondientes.

La recomendación es analizar cuidadosamente cada caso antes de tomar una decisión definitiva, ya que el régimen pensional elegido impactará directamente el valor de la futura mesada y la estabilidad financiera durante la jubilación.