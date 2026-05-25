Dueña de estética confesó que Yulixa iba agonizando en el carro; la iban a abandonar viva

El caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que desapareció tras someterse a un procedimiento estético en Bogotá, dio un nuevo giro tras las recientes declaraciones de María Fernanda Delgado Hernández propietaria del centro estético, Beauty Láser, esto desde su lugar de captura en Venezuela.

Delgado después de su captura habló ante los investigadores de la SIJIN, y afirmó que Yulixa Toloza no falleció dentro de las instalaciones de Beauty Láser, la clínica clandestina ubicada en el barrio Venecia, al sur de Bogotá. Y explicó que la mujer todavía presentaba signos vitales cuando fue subida a un vehículo gris la noche del 13 de mayo, tras sufrir complicaciones por una lipólisis láser.

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Tanto es así que ella afirmó que la víctima iba "agonizando" durante el trayecto. Esta declaración refuerza la hipótesis de la Fiscalía, que sugieren que Yulixa Toloza permaneció con vida al menos ocho horas después de la cirugía, lo que demuestra que la mujer pudo ser trasladada a un centro médico para tratar la embolia pulmonar que padeció.



¿Qué más comentó Maria Fernanda Delgado sobre el caso de Yulixa Toloza?

Por otro lado, Delgado señaló directamente a un hombre de nacionalidad cubana identificado como 'Leo', quien actuó como anestesiólogo durante el procedimiento. Según, fue este individuo quien propuso la idea de abandonar a Yulixa Toloza una vez que su estado de salud se tornó crítico.

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Así mismo, comentó que el plan inicial no era el fallecimiento de la paciente, pero ante la crisis médica, optaron por una operación de encubrimiento que incluyó recorrer más de 100 kilómetros para deshacerse de las evidencias y escapar hacia el país vecino, para evitar los problemas que hubiera al respecto.

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De igual forma, se conoció que María Fernanda Delgado fue una pieza clave para la recuperación de los restos de Toloza. A través de una videollamada coordinada entre las policías de Colombia y Venezuela, la mujer guió a los agentes hacia el punto exacto donde habían dejado a la víctima.

Las últimas palabras de Yulixa Toloza /Foto: redes sociales

Gracias a sus indicaciones y al uso de drones, las autoridades localizaron el cuerpo el pasado 19 de mayo en una zona boscosa entre Apulo y Anapoima, Cundinamarca. En el sitio se hallaron inicialmente pertenencias personales, como unas chancletas rosadas, antes de divisar el cadáver oculto entre la maleza.

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