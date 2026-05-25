Él es Kevin Santiago Ángel, profesor desaparecido tras ir a un gimnasio en Bogotá

La desaparición de Kevin Santiago Ángel Garzón, un profesor de 31 años de quien no se tiene rastro desde el pasado 20 de mayo de 2026. Se conoció que el docente, reside en la localidad de Kennedy y fue visto por última vez luego de cumplir con su jornada laboral y asistir a un entrenamiento físico en un gimnasio local.

Todo comenzó el miércoles 20 de mayo, cuando Kevin salió de su hogar hacia la institución educativa Santiago de las Atalayas, ubicada en la localidad de Bosa, donde se desempeña como docente. Durante la jornada, mantuvo una comunicación constante con su madre, la señora Marta Garzón.

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La última interacción confirmada ocurrió a las 6:20 de la tarde, cuando Kevin Santiago le comentó que se encontraba en el gimnasio SmartFit del barrio Gran Colombiano, en Kennedy. Sin embargo, la preocupación comenzó cuando el profesor no regresó a casa a la hora habitual, cerca de las 11:30 de la noche.



Inicialmente este leyó algunos mensajes de WhatsApp sin responder, una conducta muy inusual en Kevin, según comentó su mamá, poco después su teléfono dejó de recibir señales y las llamadas empezaron a ser desviadas directamente al buzón de voz.

¿Qué más detalles se conocieron de Kevin Santiago?

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Días después sus familiares compartieron detalles específicos sobre su apariencia y pertenencias el día de los hechos, además de comentar que Kevin Santiago se movilizaba en una motocicleta de placas XHH 74G. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón gris, camiseta negra, zapatos negros, un impermeable gris y una chaqueta azul reflectiva.

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Sumado a esto, comentaron que este tenía rasgos distintivos, como es el caso de dos tatuajes, uno en el brazo izquierdo que es el diseño de un ojo con un reloj, mientras que en el pie derecho tenía un balón de fútbol con un guante.

Ante la falta de avances en los primeros días, familiares, amigos y alumnos del colegio Santiago de las Atalayas tomaron medidas drásticas para exigir celeridad en la investigación. Al punto que se registró un plantón y bloqueo en la avenida Guayacanes con calle 61A sur, una vía estratégica entre Bogotá y Soacha, donde los manifestantes solicitaron una búsqueda prioritaria.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ya ha emitido una alerta urgente para activar los protocolos de búsqueda. Grupos de allegados y motociclistas también se sumaron a las labores, recorriendo hospitales y Medicina Legal en busca de cualquier pista que aclare el paradero del docente.