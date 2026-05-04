Soldado abandonada por su mamá la reconoció en una 'olla' de Bogotá; es habitante de calle

Camila Perugache, una joven soldado profesional, que en los últimos días reveló el esfuerzo que está haciendo por rescatar a su madre de las garras de la drogadicción. Mónica Joana Perugache Echeverry, quien lleva años viviendo como habitante de calle en Bogotá, se convirtió en el objetivo de una misión personal y humanitaria.

La vida de Camila cambió cuando tenía solo nueve años. Debido a la ausencia de su madre por su adicción, la niña asumió la responsabilidad de criar a sus dos hermanos menores. al punto que estos se dedicaron a jugar y estudiar, ella trabajaba en restaurantes, supermercados y vendía dulces en los colegios para garantizar el sustento de su hogar.

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Tanto es así que esta situación llamó la atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), debido a que una menor de edad estaba a cargo de otros dos niños. El temor constante de Camila Perugache era que la separaran de sus hermanos y no poder estar con ellos.



De igual forma, Camilia creció honrando la memoria de su padre, un militar que falleció tras pisar una mina antipersonal cuando ella era pequeña, lo que la inspiró a seguir la carrera de las armas, para poder seguir llevando el mismo legado que su papá.



¿Cómo supo de su mamá Camila Perugache?

Pasaron varios años y el rastro de Mónica se perdió en las calles de la capital. De igual forma se conoció que Camila le suplicó a su madre que los acompañara antes de partir a Pasto, sin embargo, la mujer reconoció que su adicción era más fuerte que el amor por sus hijos.

Meses atrás, la familia Perugache recibió la noticia de que Mónica había perdido la vida en uno de esas ‘ollas’, un duelo que asumieron sin una confirmación oficial. Sin embargo, una cámara de seguridad en el barrio San Bernardo de Bogotá captó una imagen que devolvió la esperanza.

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Durante las imágenes se pudo observar a una mujer con rasgos similares a los de Mónica aparecía en las grabaciones. Al ver el video, Camila Perugache expresó sentir una mezcla de "felicidad impresionante y mucha tristeza", debido a que su mamá lucía muy débil, debido al consumo de estupefacientes.

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Pese a todo, se conoció que el soldado Perugache coordinó un viaje a Bogotá con el apoyo de la Brigada 23 y unidades del GAULA. Juntos, realizaron una operación de carácter humanitario en una de las zonas más peligrosas y críticas por el expendio de drogas

Al punto que Camila recorrió cambuches y calles deterioradas, repartiendo volantes con la fotografía de su madre y hablando con otros habitantes de calle y comerciantes del sector. No era la primera vez que lo hacía; en el pasado, incluso llegó a camuflarse de civil para buscarla sin levantar sospechas.

Finalmente, la joven soldado asegura que, aunque aprendió a vivir sin ella, jamás podrá olvidar a su mamá, en especial, tras confirmar que sigue con vida. Por lo cual, mencionó que su objetivo es brindarle a su madre una oportunidad de rehabilitación.