Jairo Martínez sufrió aparatoso accidente en Cartagena: así quedó su camioneta

El nombre de Jairo Martínez volvió a ser tendencia luego de conocerse que sufrió un fuerte accidente de tránsito en la ciudad de Cartagena. El reconocido productor musical y exjurado de ‘Yo Me Llamo’ terminó involucrado en un aparatoso siniestro vial que dejó imágenes impactantes y generó preocupación entre sus seguidores.

El hecho ocurrió en la zona norte de la ciudad, específicamente en el sector de Los Morros, donde la camioneta en la que se movilizaba terminó completamente volcada fuera de la vía. Videos difundidos en redes sociales muestran el vehículo con las llantas hacia arriba mientras varias personas intentaban ayudar a los ocupantes.

Así fue el accidente que sufrió Jairo Martínez

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el accidente se presentó en la mañana del 30 de abril sobre la Vía del Mar, cerca del viaducto de la zona. Por razones que aún son materia de investigación, la camioneta perdió el control, salió de la carretera y terminó dando varias vueltas antes de quedar volcada en una zona enmontada.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y llamaron la atención por el estado en el que quedó el vehículo. En varios videos se observa cómo ciudadanos que estaban cerca del lugar se acercaron para auxiliar a Jairo Martínez y a la otra persona que lo acompañaba.

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Tras ser rescatados, ambos ocupantes fueron atendidos por paramédicos y posteriormente trasladados a un centro médico para recibir valoración. Aunque el impacto fue fuerte, los reportes conocidos indican que las lesiones no fueron de gravedad y pudieron ser dados de alta horas después.

El propio Jairo Martínez entregó un parte de tranquilidad después del accidente. Según declaraciones recogidas por medios locales, aseguró que se encontraba descansando en casa y que, aunque quedó “aporreado”, logró superar el susto.

La noticia generó múltiples reacciones debido a la trayectoria del presentador y productor musical en la televisión colombiana. Martínez es recordado por haber sido uno de los jurados originales de ‘Yo Me Llamo’, junto a Amparo Grisales y Luz Amparo Álvarez, además de su trabajo en la industria musical internacional.

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En los últimos meses, el cartagenero también había hablado públicamente sobre problemas de salud relacionados con un cáncer de próstata, situación por la que fue sometido a una cirugía. Por eso, el accidente terminó aumentando aún más la preocupación entre quienes siguen su carrera.