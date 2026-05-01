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Así habría reaccionado Andy Rivera tras confirmarse embarazo de Lina Tejeiro

El cantante publicó en redes sociales un mensaje que despertó el interés de sus seguidores horas después de que la actriz confirmara su embarazo.

Andy Rivera reaccionó al embarazo de Lina Tejeiro
Así habría reaccionado Andy Rivera tras confirmarse embarazo de Lina Tejeiro
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de may, 2026

El anuncio del primer embarazo de Lina Tejeiro sacudió el mundo del entretenimiento. Sin embargo, más allá de la alegría por la nueva etapa de la artista, todas las miradas se volcaron de inmediato hacia su expareja más mediática, el cantante de música urbana Andy Rivera.

Tanto es así que pocas horas después de la confirmación oficial, el intérprete publicó una serie de mensajes en sus redes sociales que muchos cibernautas calificaron como una respuesta indirecta a la noticia de su expareja.

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Andy Rivera compartió en sus historias de Instagram un video donde se le ve interpretando un fragmento de una canción, la cuál tiene un tono melancólico, dice: “Pensé que lo nuestro no tenía techoooooo !!! Vayaaaa! Como no pudo ser, que fallaaaa”. Mensaje que fue interpretado por sus seguidores como una alusión al pasado sentimental que compartió con la actriz.

De igual forma, Rivera escribió que llamó la atención a sus seguidores: “Mándame el ritmo, flecho que necesito desahogarme”. En esta publicación, el artista pereirano etiquetó al compositor Miky La Sensa, lo que sugiere que el contenido podría estar vinculado a un proyecto profesional en desarrollo.

A pesar de esto, la coincidencia temporal entre el emotivo video de Lina mostrando su ecografía y el "desahogo" de Andy no pasó desapercibida para el público, ni menos a sus seguidores.

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¿Cómo fue la relación entre Andy Rivera y Lina Tejeiro?

Recordemos que Andy Rivera y Lina Tejeiro sostuvieron una relación sentimental intermitente durante aproximadamente nueve años. Además de que su historia estuvo marcada por múltiples reconciliaciones y rupturas que fueron seguidas por los seguidores de los dos.

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Puedes leer: Gustavo Petro tendría nuevo amor, así lo revelaron: “Ese corazoncito ya tiene dueña”

Por otro lado, una parte de los seguidores está convencida de que el cantante está expresando su sentir frente al embarazo de su ex, otros mantienen una postura más escéptica, tanto es así que algunos cibernautas afirman que esta respuesta puede tratarse de un material netamente musical.

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Hasta el momento, no ha existido un pronunciamiento directo o una mención explícita por parte de Andy Rivera hacia Lina Tejeiro o su estado de gestación. Por su parte, la actriz ha optado por la discreción tras su vídeo inicial, centrándose en su proceso personal y en su marca de maquillaje, Coraje.

Pese a esto, la publicación de Andy Rivera logró mantener al público especulando sobre sus verdaderos sentimientos; dado de que si se trata de una reacción genuina o una movida de marketing musical.

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