Lina Tejeiro reaparece irreconocible tras rumores de embarazo: “Necesito coraje”

Lina Tejeiro volvió a aparecer en redes sociales y, como era de esperarse, no pasó desapercibida. La actriz llanera, que había mantenido silencio durante varios días en medio de comentarios sobre un posible embarazo, reapareció el 27 de abril con un video que dejó más preguntas que respuestas.

Desde los primeros segundos, el clip llamó la atención por varios detalles. Uno de los más comentados fue su vestuario. Lina aparece usando una especie de ruana que cubre gran parte de su torso, algo poco habitual en su estilo.

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Este detalle fue suficiente para que sus seguidores empezaran a comentar y a armar teorías sobre su posible estado.



Pero no fue solo el look lo que generó conversación. El mensaje que acompaña el video también despertó curiosidad. Lina es quien abre la grabación con una reflexión que muchos interpretaron como una pista.

“Encontrar ese equilibrio va a ser el reto más grande, pero del que también voy a necesitar mucho coraje”, dice en el video, sin dar mayores detalles sobre a qué se refiere exactamente.

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A lo largo del clip aparecen otras mujeres compartiendo frases relacionadas con el amor, el cuidado y la maternidad. Algunas de las frases que se escuchan hacen referencia a la responsabilidad de dar una buena vida a otros o a la dificultad de equilibrar distintos roles, lo que aumentó aún más las interpretaciones.



¿Solo se trata de publicidad?

Hacia el final, el video deja ver un mensaje que apunta a un posible nuevo proyecto. Todo indica que Lina estaría preparando el lanzamiento de un pódcast bajo su marca personal. El título que aparece es “El coraje que nace del amor”, una frase que vuelve a conectar con el concepto que atraviesa todo el video.

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Además, se menciona una fecha clave: el 29 de abril. Este detalle dejó a sus seguidores pendientes de lo que podría ser un anuncio más grande en los próximos días.

Como era de esperarse, las redes no tardaron en reaccionar. Mientras algunos usuarios aseguran que el video podría estar relacionado con un embarazo, otros creen que se trata de una estrategia de expectativa para su nuevo proyecto. También hay quienes interpretan el cambio de vestuario simplemente como una decisión estética diferente a la que suele mostrar.

Hasta ahora, Lina Tejeiro no ha confirmado ni desmentido los rumores. Tampoco su equipo ha dado declaraciones oficiales sobre el tema.