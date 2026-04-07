Contundente respuesta de Ryan Castro a piropos de Lina Tejeiro; ¿la mandó a la Friendzone?

Lina Tejeiro no se guardó nada y puso a arder las redes sociales al confesar que su "crush" actual es, nada más y nada menos, que el cantante urbano Ryan Castro.

Durante su paso por el pódcast 40 grados, la reconocida actriz llanera lanzó flores al intérprete, asegurando que desde hace un tiempo para acá el artista ha tenido un cambio físico que lo ha dejado "muy, muy guapo".

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Con su sinceridad característica, Lina aclaró que lo decía con todo el respeto, pero su confesión sobre las ganas de "hacerle el awó-wó-wó" fue el detonante para que sus seguidores corrieran a buscar una respuesta del paisa.



La noticia voló más rápido que un estreno musical. Los fanáticos de ambos empezaron a etiquetar al "Cantante del Guetto" en cada rincón de internet, esperando que el interés fuera mutuo.

Mientras tanto, la actriz incluso compartió anécdotas jocosas que involucraban a su familia y su admiración por el artista, lo que aumentó la curiosidad sobre si este par terminaría en algo más que una simple mención en un programa.

Respuesta de Ryan Castro a Lina Tejeiro

Tras varios días de silencio y muchas notificaciones en su teléfono, Ryan Castro finalmente decidió pronunciarse sobre las declaraciones de la actriz.

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En una entrevista reciente, el artista admitió que estaba plenamente enterado de lo que Lina había dicho porque la gente no paraba de enviarle el video y etiquetarlo en publicaciones. Sin embargo, su postura fue bastante relajada y, para algunos, un poco distante.

"Sí, yo lo vi, claro. La verdad yo no me metí mucho en ese mundo", comentó el cantante entre risas cuando le preguntaron por el tema. Lejos de mostrarse intensamente interesado o de seguir el juego de la coquetería pública, Ryan optó por una respuesta mesurada:

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"Ese es el pensamiento de ella, ella ahí ya verá". Esta frase dejó a muchos seguidores con la boca abierta, pues interpretaron que el artista decidió mantener una distancia sana frente a la situación, dándole importancia al comentario pero sin comprometerse sentimentalmente.

Lo que realmente alimentó las teorías de un posible romance fue un mensaje que Ryan publicó en su cuenta de X (antes Twitter) poco después de que Lina hiciera su confesión. El post decía:

“Yo me pongo las pilas, yo me pongo la 10”. Inmediatamente, el público asimiló que se trataba de una respuesta directa para la actriz, como si estuviera aceptando el reto de conquistar su corazón.

No obstante, Ryan Castro se encargó de aterrizar a los más románticos. El cantante aclaró que el "revolú" se formó por una coincidencia, ya que ese mensaje en realidad formaba parte de la promoción de una de sus nuevas canciones.

"Yo no le puse misterio a eso", explicó, señalando que la gente simplemente unió los puntos de forma creativa pero errónea.

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Para rematar, el artista reafirmó su situación sentimental actual, dejando claro que sigue siendo un hombre soltero y que su enfoque principal está puesto en su carrera musical.

A pesar de las aclaraciones, el debate en las plataformas digitales no se detuvo. Muchos usuarios recordaron que Ryan Castro mantiene una buena relación de amistad con Andy Rivera, quien fue pareja de Lina Tejeiro durante varios años.

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En los comentarios de las publicaciones virales, los fans recalcaron que "él sabe que hay códigos que no van", sugiriendo que el respeto hacia su colega podría ser una de las razones de su respuesta tan diplomática.

Otros seguidores simplemente tomaron las palabras de Ryan con humor, señalando que un "crush" es solo eso, una admiración a distancia que no siempre debe terminar en una relación real.

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