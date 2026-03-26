Letra completa de Pal Agua de J Balvin y las pistas ocultas con Ryan Castro

Si estás buscando la letra completa de “Pal Agua”, aquí la tienes, pero además hay un detalle que tiene a todos hablando. La canción de J Balvin junto a Ryan Castro no solo está sonando fuerte, también estaría escondiendo pistas de algo mucho más grande.

Desde su lanzamiento, “Pal Agua” se volvió tendencia por su ritmo y por el estilo visual de su video. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no es solo la música, sino la historia que conecta con su colaboración anterior, Tonto.

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Todo apunta a que no son canciones sueltas. En el video de “Tonto”, algunos seguidores detectaron un código que llevaba a Medellín. Ahora, en “Pal Agua”, vuelve a aparecer una pista similar, pero esta vez conectada con Nueva York. Ese patrón ha encendido las teorías.

Mientras tú escuchas la canción, otros fans están analizando cada escena, cada símbolo y cada detalle. Muchos creen que esto podría ser parte de un álbum conceptual o incluso de una gira, teniendo en cuenta las ciudades quehan ido apareciendo.

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Por ahora, los artistas no han confirmado nada. Se han enfocado en lanzar su música y dejar que el público descubra lo que hay detrás. Y mientras eso pasa, “Pal Agua” sigue creciendo en reproducciones y conversación en redes.

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Aquí tienes la letra completa de “Pal Agua” de J Balvin:



Letra completa de “Pal Agua” – J Balvin

Bebé buenos días

¿Cómo dormiste?

Que rico anoche como me lo hiciste

Hacía frío y mi saco te pusiste

Pero hoy sin nada amaneciste

Te tengo el plan

Vamos pal mar,

vamo a prenderlo, vamo a surfear

Y en una playa solitaria echar un par

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Pal agua que está haciendo calor

Mi amor

Tu piel está pidiéndote sol

Y ese bikini se le ve cobrón a tu cuerpo

Pal agua que está haciendo calor

Mi amor

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Si quieres yo te echo el bloqueador

Y ese bikini se le ve cobrón a tu cuerpo

AWOO

Tu cuerpo está pidiéndote sol

Vamo a darle calor

Si blanquita estas linda Como seria con color

Si quieres cremita en la espalda pues yo le hago el favor

Y si de pronto estas bellaca pues yo te hago el amor

Solo tú y yo en el bote

En una nota loca

Pon eso a que rebote

Que rico esa nalgota

El sol está a fuegote

Y estoy sudando gota

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Pero ma no te agote

Porque al día todavía le falta

Mi costeñita de Santa Marta

Hoy vamos a quemar más que un rasta

Ayer te partí pero hoy también puede que te parta

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A ella le gusta, pero a mí me encanta

Si te miro tu eres irresistible ma

Ese culito tuyo es comestible ma

Si te gusto tú me gusta el triple ma

Vamos pal agua que está haciendo calor

Mi amor

Tu piel está pidiéndote sol

Y ese bikini se le ve cobrón a tu cuerpo

Pal agua que está haciendo calor

Mi amor

Si quieres yo te echo el bronceador

Y ese bikini se le ve cobrón a tu cuerpo

Que yo quiero ma que una amista

Yo lo que quiero es una suegra

Ella anda sola como Tesla

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Si quieres más nos vamos pal mar

y ahí te hago un collar de perlas

Y un masajito por las piernas

Y se puso morena

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Ella potio su bootie como sirena en la arena

¿Donde?

Precisamente en Cartagena

Me siento coleto como Beéle en la plena

Tropicoqueta caribeña

Te tengo el plan

Vamos pal mar,

vamo a prenderlo, vamo a surfear

Y en una playa solitaria echar un par

Pal agua que está haciendo calor

Mi amor

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Tu piel está pidiéndote sol

Y ese bikini se le ve cobrón a tu cuerpo

Pal agua que está haciendo calor

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Mi amor

Si quieres yo te echo el bronceador

Y ese bikini se le ve cobrón a tu cuerp

Oeee Jose awooo!

Tráete otro vodkita con piña

Que estoy todo tropicopeto

Pa dedicarle un tema a esa chimbita hombe

A ver si me la llevo pal mar