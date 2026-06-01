Exnovia de La Liendra causa sorpresa al publicar foto con panza de embarazo

¿Mercedes Uhía está embarazada? Esa fue la pregunta que comenzó a circular entre cientos de usuarios en redes sociales luego de que la creadora de contenido compartiera una fotografía en la que aparecía luciendo una pronunciada pancita que parecía confirmar una noticia inesperada.

La imagen rápidamente despertó curiosidad entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar y comentar sobre lo que creían que era una nueva etapa en la vida de la joven. Sin embargo, poco después fue la misma Mercedes quien decidió aclarar la situación y revelar qué había detrás de la publicación que tanto dio de qué hablar.

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Mercedes Uhía, reconocida también por haber sido pareja del influenciador Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, compartió la fotografía a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram. Allí se le veía posando con una apariencia completamente diferente a la que habitualmente muestra en sus contenidos, pues la imagen reflejaba una avanzada pancita de embarazo.

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Como era de esperarse, la publicación generó sorpresa entre quienes siguen de cerca su actividad en redes sociales. Algunos comenzaron a preguntarse si estaba esperando un bebé, mientras que otros simplemente manifestaron su asombro por el cambio que mostraba la fotografía.

La verdad detrás de la imagen de Mercedes Uhía

Ante la cantidad de comentarios y especulaciones que comenzaron a surgir, Mercedes decidió explicar lo ocurrido. Según mostró posteriormente, la fotografía no correspondía a una situación real, sino a una modificación realizada mediante Inteligencia Artificial.

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La creadora de contenido compartió una comparación entre la imagen original y la versión alterada. De esta manera dejó en evidencia cómo esta tecnología puede transformar una fotografía hasta el punto de hacerla parecer completamente auténtica.

Exnovia de La Liendra causa sorpresa al publicar foto con panza de embarazo

La revelación llamó la atención de muchos usuarios, especialmente porque la edición logró generar dudas sobre su veracidad.

De hecho, varias personas llegaron a creer que se trataba de una noticia real antes de que la propia influencer aclarara el origen de la imagen.

Además de mostrar el antes y después, Mercedes expresó que este tipo de herramientas le generan preocupación. Según comentó, el alcance que ha tenido la Inteligencia Artificial en la creación de imágenes cada vez más realistas puede resultar inquietante.

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En este caso, la situación quedó aclarada por la propia creadora de contenido, quien explicó que la aparente pancita de embarazo había sido añadida digitalmente y que no correspondía a su realidad.

La publicación terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados entre sus seguidores durante los últimos días. Aunque inicialmente muchos pensaron que Mercedes estaba compartiendo una noticia personal importante, finalmente se trató de una demostración del nivel de realismo que pueden alcanzar las herramientas de Inteligencia Artificial.