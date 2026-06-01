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La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Hallan sin vida a universitaria en Bogotá; era madre de un bebé de seis meses

Hallan sin vida a universitaria en Bogotá; era madre de un bebé de seis meses

La joven oriunda de Quibdó, habría sido atacada por su pareja sentimental, hecho que se encuentra en investigación por las autoridades.

Luisa Fernanda Cuesta fue hallada sin vida en Bogotá
Hallan sin vida a universitaria en Bogotá; era madre de un bebé de seis meses
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de jun, 2026

En las últimas horas, la ciudad de Bogotá se encuentra conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Luisa Fernanda Cuesta, quien era madre de una bebé de tan solo seis meses, fue encontrada en la capital del país el pasado 31 de mayo de 2026, hecho que generó indignación en redes sociales.

Luisa Fernanda era oriunda de Quibdó, Chocó, y se había trasladado a Bogotá con la intención de construir un futuro mejor para ella y su pequeña hija. De acuerdo con testimonios de allegados, ella era recordada como una defensora del medio ambiente que, tras obtener una beca, logró iniciar sus estudios de Derecho.

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Tanto es así que sus conocidos la describieron como una mujer trabajadora, responsable y comprometida con su formación profesional, además resaltaron su capacidad para ayudar a otros jóvenes a acceder a la educación superior.

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Pese a que todavía no hay razones para las circunstancias de su fallecimiento, las autoridades manejan la hipótesis que apunta directamente a su entorno cercano. Al punto que mencionan que Luisa Fernanda pudo haber sido atacada por su pareja sentimental, por un ataque de celos, pese a eso, las autoridades siguen investigado lo ocurrido, y esperan conseguir los próximos días información que ayude a validar dicha hipótesis.

¿Qué se conoce del caso de Luisa Fernanda?

Según información de las autoridades, los hechos se registraron durante la madrugada del domingo 31 de mayo. A pesar de los indicios que señalan a su pareja hasta el momento las autoridades no han emitido una conclusión oficial ni han confirmado capturas vinculadas directamente con este hallazgo.

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A través de mensajes de solidaridad, amigos y allegados han resaltado su lucha constante y el amor que profesaba por su hija, pidiendo que los responsables, de existir, enfrenten las consecuencias ante la ley.

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"Su principal solicitud es que las autoridades adelanten las diligencias necesarias para conocer la verdad de lo ocurrido y garantizar que el caso no quede en la impunidad", señala la información recabada sobre el sentir de sus seres queridos, esto mientras definen que pasará con su hijo.

Mientras Medicina Legal avanza en las labores forenses, y se esperan que en los siguientes días comienzan aparecer pistas sobre lo ocurrido con Luisa Fernanda, situación que piden que haya justicia por parte de sus familiares y allegados.

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