Encuentra cuerpo sin vida cerca a frigorífico de Bogotá; indagan si es Yulixa Toloza

Siguen apareciendo detalles sobre el caso de la desaparición de Yulixa Toloza, estilista de 52 años, quien desapareció después de una cirugía estética el pasado 13 de mayo. Ante esto, las autoridades de Bogotá encontraron un cuerpo en el frigorífico Gudalupe en la localidad de Kennedy, lo que mencionan que se podría tratar de ella.

Ante esto, el concejal Leandro Castellanos compartió en su red social de X que las autoridades de la ciudad adelantan la recuperación de un cuerpo cerca al frigorífico Guadalupe, esto mientras verifican que si se trata de la estilista de 52 años, quien lleva más de 7 días desaparecida.

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“Las autoridades verifican si se trataría de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años desaparecida tras un procedimiento estético en el sur de la capital”, mencionó. Por lo cuál, se espera que en las próximas horas confirmen si se trata de la señora de 52 años, la cuál causó una gran conmoción por lo ocurrido. Pese a esto, las autoridades no hay confirmado nada del cuerpo y solo hasta ser trasladado en Medicina Legal, se confirmará si es o no.



🚨 URGENTE



Mientras Bogotá sigue enfrentando graves problemas de control sobre centros estéticos clandestinos y presuntas redes ilegales, a esta hora la @PoliciaBogota y @BomberosBogota adelantan la recuperación de un cuerpo cerca al frigorífico Guadalupe.



Las autoridades… — Leandro Castellanos (@leocaste22) May 19, 2026

Mientras tanto, este 18 de mayo las autoridades encontraron el vehículo en el cuál transportaron a Yulixa Toloza en una zona de Cúcuta. Donde se dieron dos capturas de personas relacionadas al caso, los cuáles son Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado.

¿Qué más se sabe del caso de Yulixa Toloza?

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Resultados preliminares de la inspección científica arrojaron datos específicos, afirmando que no se encontraron rastros de sangre ni otros fluidos corporales en el interior del carro, pero si se logró encontrar huellas dactilares y rastros de cabello, lo cuál es materia de investigación, debido que extraña que no se encontrará rastros de sangre u otros fluidos pese al estado en el que se vió a Yulixa Toloza en vídeos previos.

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Por otro lado, se conoció que gracias al rastreo de cámaras de seguridad y el análisis técnico permitieron establecer que los sospechosos huyeron de Bogotá buscando la frontera con Venezuela. Hasta el momento, se presentaron las dos capturas, mientras siguen vigentes otras tres.

De igual forma, se conoció que la pareja sentimental de Fernanda y el falso cirujano que realizó el procedimiento a Yulixa Toloza son buscados por las autoridades. Mientras tanto, las autoridades continúan con el cuerpo de la mujer de 52 años.

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